GTA Online plus populaire sur PS4 que sur les consoles Xbox Series

La fuite massive de données sur les jeux Rockstar a révélé quelques informations étonnantes sur GTA Online. Le spin-off multijoueur de GTA 5 s'impose sur les consoles de PlayStation, y compris sur l'ancienne génération.
Même si tous les regards sont tournés vers Grand Theft Auto VI
, le dernier opus en date est toujours très apprécié par les joueurs. Avec ses mises à jour régulières, ses serveurs RP et ses possibilités de jeu infinies, GTA Online possède une base solide d'utilisateurs quotidiens, qu'ils soient abonnés au service GTA+ ou non.
Récemment, des publications partagées sur les forums de GTA ont relayé une importante fuite de données liées aux différents titres de Rockstar Games, qu'il s'agisse de Grand Theft Auto V
, de Red Dead Online ou encore de GTA Online. Or, un détail intéressant a été mis en lumière par cette fuite massive : la majorité des joueurs sont sur PS5 et sur PS4
.
Plus de 5 300 000 joueurs actifs sur PS5 et PS4
L'une des publications (éditée par l'utilisateur Lexiture)
met en avant l'activité hebdomadaire des différents jeux de la firme, dont GTA Online. Il révèle entre autres les plateformes où les joueurs sont les plus nombreux et le classement est dominé par la PS5. La dernière console en date de Sony réunit à elle seule 3 474 021 utilisateurs actifs hebdomadaires
. Mais la vraie surprise se trouve sur la deuxième place du podium, occupée par la PS4.
La grande sœur de la PS5 enregistre plus de 1 889 729 utilisateurs actifs
par semaine sur GTA Online, bien loin des 1 129 utilisateurs sur Xbox Series X. Cependant, un tel écart n'est pas surprenant car le titre est disponible depuis plus longtemps sur PS4 que sur les consoles de la génération actuelle. La version PC du titre est quant à elle lanterne rouge
avec 894 621 joueurs hebdomadaires.
Les joueurs français parmi les plus réguliers sur GTA Online en termes de dépenses
Cette fuite mentionne également d'autres détails comme un comparatif entre la popularité de Red Dead Online et GTA Online ou encore les pays où le titre a engrangé le plus de recettes depuis septembre 2025.
Sans grande surprise, la première place est occupée par les États-Unis avec plus de 153 millions de dollars de revenus, suivis par le Royaume-Uni et l'Allemagne. Mais les joueurs français sont aussi très actifs et figurent à la cinquième place du classement avec plus de 8 millions de dollars de recettes sur la période.
Bien entendu, l'arrivée de GTA 6 pourrait redistribuer les cartes et profondément impacter la popularité de GTA Online. Mais en attendant, les joueurs sont toujours nombreux à visiter Los Santos.
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