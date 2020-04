GTA Online : Des gains triplés pour une semaine aérienne

Cette semaine spéciale de GTA Online rime avec ciel. Découvrez dès maintenant ce qui vous attend.

Flirtez avec les airs

Podium de la semaine, bonus et réductions

60 % de réduction sur les Hangars mais également sur les modifications et la personnalisation

50 % de réduction sur l’hélicoptère d’attaque Buzzard

60 % de réduction sur P-996 Lazer

50 % de réduction sur la Principe Deveste Eight

50 % de réduction sur la Schalgen GT

Défis qui rapportent gros

Twitch Prime

Les membres de Twitch Prime qui lient leurs comptes Twitch Prime et Rockstar Games Social Club recevront 75% de réduction sur tous les styles de l'Arena ZR380 et MTL Cerberus. Pour garantir l'accès à ces avantages et aux avantages futurs, assurez-vous d'aller sur Twitch Prime et de vous inscrire.

Cette semaine, prenez de la hauteur dans GTA Online et. En effet, depuis ce 9 avril et ce jusqu'au 15 du même mois,De plus, profitez également de gains doublés avec cette fois-ci les ventes de hangar, profitez-en !Vous pouvez également tenter votre chance en tournant la roue du casino. À la clé,. Vous n'avez qu'une tentative par jour pour essayer de remporter ce bolide.Autre information et pas des moindres,. Vous avez jusqu'au 30 avril pour vous connecter et récupérer vos gains.En ce qui concerne, elles sont multiples cette semaine et intéressantes si vous entreprenez de jouer avec le ciel :Cette semaine, comme dans Red Dead Online , accomplissez 10 défis quotidiens au total afin de débloquer et de gagner le chapeau J Lager Beer, ainsi qu’