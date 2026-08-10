Take-Two confirme le maintien de GTA Online pour les prochaines années

Alors que Grand Theft Auto 6 approche à grands pas, Take-Two Interactive rassure sa communauté. Strauss Zelnick, le PDG de l'éditeur, confirme que l'actuel GTA Online continuera d'être soutenu. En revanche, Rockstar ne prévoit aucune annonce concernant une nouvelle version multijoueur dans un avenir proche.

L'ombre gigantesque de Grand Theft Auto 6 plane sur l'industrie du jeu vidéo, suscitant une question légitime chez les millions de fans réguliers de la franchise. Que va devenir GTA Online, la poule aux œufs d'or de Rockstar Games, lorsque le nouveau volet sera enfin disponible après plus d'une décennie d'attente ? Cette interrogation est particulièrement brûlante pour les joueurs PC, qui savent déjà qu'ils ne pourront pas toucher à GTA 6 avant un long moment. Fort heureusement, Strauss Zelnick, le président-directeur général de Take-Two, a tenu à rassurer les investisseurs et le public lors du dernier bilan financier de l'entreprise. L'éditeur prévoit de maintenir son soutien au mode multijoueur actuel pour les années à venir.

Un soutien continu pour le multijoueur actuel

Lors d'une session de questions-réponses avec les investisseurs, Strauss Zelnick a été interrogé sur la fréquence des mises à jour de GTA Online et sur les ressources nécessaires pour maintenir un tel rythme de développement. Le dirigeant s'est montré très clair sur la stratégie de l'entreprise.

De manière générale, le rythme de nos mises à jour pour GTA Online est resté plutôt stable. Certaines ont été incroyables, d'autres ont rencontré un peu moins de succès, mais globalement, les consommateurs les adorent vraiment. Le rythme n'a pas véritablement changé, nous y consacrons des ressources importantes et nous prévoyons de continuer à soutenir GTA Online à l'avenir.

Rockstar a d'ailleurs précisé que l'édition de Grand Theft Auto 6 actuellement proposée à la vente est une expérience exclusivement solo. Cependant, les copies incluent un mois d'abonnement au service GTA+, offrant divers bonus pour GTA Online ainsi qu'un accès à plusieurs titres classiques du studio. Mais qu'en est-il d'une véritable refonte ou d'une nouvelle itération du mode en ligne ?

Le silence radio sur un nouveau GTA Online

Si beaucoup espèrent découvrir les plans de Rockstar pour la prochaine ère du multijoueur peu après le lancement de GTA 6, le journaliste Jason Schreier de Bloomberg tempère ces ardeurs. Selon ses informations, le studio n'a pas du tout abordé le sujet et ne prévoit pas de communiquer prochainement sur ce à quoi ressemblera le nouveau GTA Online, ni sur son modèle économique. Le mode persistera via Grand Theft Auto V, mais il est très probable qu'une nouvelle version arrive ensuite pour GTA 6, une fois que la communauté aura pu terminé l'histoire, et découvrir la majeure partie des secrets du titre.

Rappelons, pour conclure, que GTA 6 arrivera le 19 novembre 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.