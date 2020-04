GTA Online : Les épreuves Guerre d'Arènes et la Pegassi Tempesta à l'honneur

Cette semaine dans GTA Online les épreuves de Guerre d'Arène sont mises à l'honneur, avec des gains triplés.

Contre-la-montre : Scierie

Contre-la-montre RC Bandito : La Fuente Blanca

-50 % sur l'atelier de l'arène

-40 % sur le char d'assaut téléguidé Invasion pacifique

-60 % sur l'Ocelot Stromberg

-40 % sur la RC Bandito

-50 % sur la Grotti X80 Proto

Même si les équipes de Rockstar Games ont adopté le télétravail, cela ne leur empêche pas de proposer les nouveautés de la semaine en continuant d'alimenter GTA Online et Red Dead Online. Nous retrouvons, de ce fait, dès ce 2 avril, les épreuves de Guerre d'Arène avec des gains triplés. Mais ce n'est pas tout, deux courses contre-la-montre sont également triplées : Contre-la-montre : Scierie et Contre-la-montre RC Bandito : La Fuente Blanca. Ainsi, retrouvez ces dernières pour gagner un maximum de récompenses.

En ce qui concerne les gains doublés, rendez-vous à Pillbox Hill et participez aux saisies de Premium Deluxe pour gagner des GTA$ et RP doublés.

Du côté du Diamond Casino, la Grotti X80 Proto est sur le podium et vous avez jusqu'au 8 avril prochain pour tenter votre chance de gagner ce bolide. Pour ce qui est des réductions, l'atelier d'arène bénéficie de -50%, en effet, ses trois variantes bénéficient toutes de cette promotion, et plus des éléments suivants :
-40 % sur le char d'assaut téléguidé Invasion pacifique
-60 % sur l'Ocelot Stromberg
-40 % sur la RC Bandito
-50 % sur la Grotti X80 Proto

Comme toujours, les abonnés Twitch Prime peuvent profiter des divers bonus en liant leur compte Twitch et Rockstar Games Social, avec cette fois-ci 75 % de réduction sur toutes les variantes de la ZR380 d'arène et celles du MTL Cerberus d'arène.