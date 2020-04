Red Dead Online : Les défis quotidiens sont mis à l'honneur

Dès ce 7 avril, profitez des bonus hebdomadaires dans Red Dead Online.

40 % de réduction sur les fusils, pistolets, schémas et recettes

50 % de réduction sur les poncho et chemises, mais également sur les éléments de la boutique du campeur (excepté l'étal)

70 % de réduction sur les Holsters côté main faible et ceintures holster

70 % de réduction sur les Chevaux de trait

70 % de réduction sur les Chevaux de guerre

70 % de réduction sur les pantalons et les gants

Xbox One Édition Standard → 30,99 € au lieu de 70 €. Édition Spéciale → 39,75 € au lieu de 85 €. Édition Ultimate → 44,95 € au lieu de 100€.

PC Édition Standard → 37,55 € au lieu de 60 € Édition Spéciale → 40,51 € au lieu de 75 € Édition Ultimate → 44,49 € au lieu de 90 €.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme toutes les semaines dansmet à l'honneur de nouvelles activités et offre ainsi aux joueurs quelques bonus, et, ce sont les défis hebdomadaires qui vous feront profiter de tous ces gains.Dans, vous avez des défis du jour à effectuer, et ces derniers vous rapportent, une fois les sept quotidiens effectués, quelques pépites de lingots. Dès maintenant,: 10 toniques spéciaux, 10 fortifiants miracles spéciaux, 10 médicaments miracles spéciaux et 20 munitions de chevrotine incendiaire. Ces derniers seront disponibles directement à un bureau de poste, ou directement dans votre coffre au camp.. Vous les recevrez 48h après votre première connexion à partir de ce jour et seront disponibles dans la section Avantages.Aussi, les modes confrontation et les courses offrent le double d'expérience, alors profitez-en et montrez qui sait manier la gâchette ! Comme toutes les semaines, vous allez profiter de plusieurs réductions :Pour rappel,. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :