GTA Online accueille la Pfister Comet S2, un nouveau véhicule

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ en jouant à GTA Online cette semaine. De plus, jusqu’au 18 août, les abonnés à Prime Gaming pourront obtenir l'atelier auto de Strawberry gratuitement et bénéficieront de promotions exclusives, dont -50 % sur la Benefactor BR8 de course et -80 % sur la Coquette BlackFin. Les abonnés qui achèteront leur atelier auto de Strawberry au prix plein recevront un remboursement intégral dans un délai de 72 heures après l'achat.

Le 20 juillet dernier,accueillait la mise à jour Los Santos Tuners , celle-ci étant axée sur le monde des bolides.avait annoncé que d'autres véhicules rejoindraient petit à petit le jeu, à commencer parpour cette nouvelle semaine. Celle-ci est disponible à l'achat sur le site de Legendary Motorsport.Par ailleurs, si vous avez succombé à l'achat de la carte de membre du LS, vous pouvez depuis ce 29 juillet retrouver gratuitement le nouveau motif Course Ron dans vos options.Depuis ce jeudi, vous pouvez vous remplir les poches grâce aux courses sprints. Elles offrent en effet le double de récompenses avec le double de GTA$ et le double de RP, et ce, quel que soit votre position dans le classement final de la course.Si vous êtes membre du salon auto LS, vous pouvez tenter de terminer le nouveau défi qui consiste à remporter 5 courses sprint avant le 5 août pour obtenir la nouvelle Vulcar Warrener HKR.N'hésitez pas à utiliser la piste d'essai pour tester les nouveaux véhicules : la Vapid Dominator ASP, la Dinka Jester RR et la nouvelle Pfister Comet S2 pour brûler un peu d'asphalte sans craindre quoi que ce soit.Toujours dans le cadre de, si vous êtes membre de ce nouveau club, vous allez pouvoir débloquer plusieurs récompenses. Parmi elles, la veste teddy Los Santos Customs, le motif Course Fukaru pour la Vapid Dominator ASP. D'autre part, si vous terminez la liste du jour des véhicules qui se tient dans votre atelier auto, vous recevrez également le t-shirt gangs Criminalité urbaine. De plus, gagnez en réputation et atteignez le rang 10 du salon auto de LS entre aujourd'hui et le 17 août pour remporter un bonus de 250 000 GTA$.Une nouvelle voiture est à gagner dans le Diamond Casino Resort, il s'agit de la Truffade Z-Type, le symbole de la classe à l'ancienne. Pour tenter votre chance, vous devez aller tourner la roue de la fortune qui se trouve dans le bâtiment, mais attention, vous ne disposez que d'un seul essai par jour.Voici les promotions disponibles depuis ce 29 juillet :Pour rappel, Grand Theft Auto 5 débarquera dans sa version next-gen sur PS5 et Xbox Series à partir du 11 novembre.