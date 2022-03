GTA 5 : Code de triche Xbox Series X/S, tous les cheat codes

Comment utiliser les codes sur GTA 5 sur Xbox Series X/S ?

Liste de tous les cheat codes GTA sur Xbox Series X/S

Codes Armes

Obtenir des armes

Y, RT, GAUCHE, LB, A, DROITE, Y, BAS, X, LB, LB, LB



Y, RT, GAUCHE, LB, A, DROITE, Y, BAS, X, LB, LB, LB Munitions explosives

DROITE, X, A, GAUCHE, RB, RT, GAUCHE, DROITE, DROITE, LB, LB, LB



DROITE, X, A, GAUCHE, RB, RT, GAUCHE, DROITE, DROITE, LB, LB, LB Munitions inflammables

LB, RB, X, RB, GAUCHE, RT, RB, GAUCHE, X, DROITE, LB, LB



LB, RB, X, RB, GAUCHE, RT, RB, GAUCHE, X, DROITE, LB, LB Visée ralentie

X, LT, RB, Y, GAUCHE, X, LT, DROITE, A



X, LT, RB, Y, GAUCHE, X, LT, DROITE, A Coups de poing explosifs

DROITE, GAUCHE, A, Y, RB, B, B, B, LT



Codes Indice de recherche

Baisser le niveau de recherche



RB, RB, B, RT, DROITE, GAUCHE, DROITE, GAUCHE, DROITE, GAUCHE

Augmenter le niveau de recherche

RB, RB, B, RT, GAUCHE, DROITE, GAUCHE, DROITE, GAUCHE, DROITE



Codes Véhicules

BMX (Vélo)

GAUCHE, GAUCHE, DROITE, DROITE, GAUCHE, DROITE, X, B, Y, RB, RT



GAUCHE, GAUCHE, DROITE, DROITE, GAUCHE, DROITE, X, B, Y, RB, RT Buzzard (Hélicoptère de combat)

B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y



B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y Caddy de golf

B, LB, GAUCHE, RB, LT, A, RB, LB, B, A



B, LB, GAUCHE, RB, LT, A, RB, LB, B, A Comet (Voiture sportive)

RB, B, RT, DROITE, LB, LT, A, A, X, RB



RB, B, RT, DROITE, LB, LT, A, A, X, RB Duster (Avion)

DROITE, GAUCHE, RB, RB, RB, GAUCHE, Y, Y, A, B, LB, LB



DROITE, GAUCHE, RB, RB, RB, GAUCHE, Y, Y, A, B, LB, LB Limousine

RT, DROITE, LT, GAUCHE, GAUCHE, RB, LB, B, DROITE



RT, DROITE, LT, GAUCHE, GAUCHE, RB, LB, B, DROITE PCJ-600 (Moto)

RB, DROITE, GAUCHE, DROITE, RT, GAUCHE, DROITE, X, DROITE, LT, LB, LB



RB, DROITE, GAUCHE, DROITE, RT, GAUCHE, DROITE, X, DROITE, LT, LB, LB Rapid GT (Voiture sportive)

RT, LB, B, DROITE, LB, RB, DROITE, GAUCHE, B, RT



RT, LB, B, DROITE, LB, RB, DROITE, GAUCHE, B, RT Sanchez (Moto-cross)

B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB



B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB Avion d'acrobatie

B, DROITE, LB, LT, GAUCHE, RB, LB, LB, GAUCHE, GAUCHE, A, Y



B, DROITE, LB, LT, GAUCHE, RB, LB, LB, GAUCHE, GAUCHE, A, Y Trashmaster (Camion-poubelle)

B, RB, B, RB, GAUCHE, GAUCHE, RB, LB, B, DROITE



B, RB, B, RB, GAUCHE, GAUCHE, RB, LB, B, DROITE Voitures glissantes

Y, RB, RB, GAUCHE, RB, LB, RT, LB



Codes Météo

Changement de météo

RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X



RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X Gravité de la Lune

GAUCHE, GAUCHE, LB, RB, LB, DROITE, GAUCHE, LB, GAUCHE



Codes Compétences et aptitudes des personnages

Mode course rapide

Y, GAUCHE, DROITE, DROITE, LT, LB, X



Y, GAUCHE, DROITE, DROITE, LT, LB, X Nage rapide

GAUCHE, GAUCHE, LB, DROITE, DROITE, RT, GAUCHE, LT, DROITE



GAUCHE, GAUCHE, LB, DROITE, DROITE, RT, GAUCHE, LT, DROITE Super saut

GAUCHE, GAUCHE, Y, Y, DROITE, DROITE, GAUCHE, DROITE, X, RB, RT



GAUCHE, GAUCHE, Y, Y, DROITE, DROITE, GAUCHE, DROITE, X, RB, RT Invincibilité

DROITE, A, DROITE, GAUCHE, DROITE, RB, DROITE, GAUCHE, A, Y



DROITE, A, DROITE, GAUCHE, DROITE, RB, DROITE, GAUCHE, A, Y Rechargement de la compétence spéciale

A, A, X, RB, LB, A, DROITE, GAUCHE, A



A, A, X, RB, LB, A, DROITE, GAUCHE, A Santé et armure maximale

B, LB, Y, RT, A, X, B, DROITE, X, LB, LB, LB



Codes Divers et variés

Mode ivre

Y, DROITE, DROITE, GAUCHE, DROITE, X, B, GAUCHE



Y, DROITE, DROITE, GAUCHE, DROITE, X, B, GAUCHE Chute libre

LB, LT, RB, RT, GAUCHE, DROITE, GAUCHE, DROITE, LB, LT, RB, RT, GAUCHE, DROITE, GAUCHE, DROITE



LB, LT, RB, RT, GAUCHE, DROITE, GAUCHE, DROITE, LB, LT, RB, RT, GAUCHE, DROITE, GAUCHE, DROITE Parachute

GAUCHE, DROITE, LB, LT, RB, RT, RT, GAUCHE, GAUCHE, DROITE, LB



GAUCHE, DROITE, LB, LT, RB, RT, RT, GAUCHE, GAUCHE, DROITE, LB Ralenti (Slow motion)

Y, GAUCHE, DROITE, DROITE, X, RT, RB



Pour espérer tricher sur, vous devrez réaliser une combinaison par l'intermédiaire des boutons de votre manette, ou bien en utiliser votre téléphone portable en jeu, si vous évoluez sur. Ci-dessous, vous retrouverez la liste des différents codes de triche existants sur, ces derniers vous permettront d'activer différents bonus non négligeables ou faire apparaître des armes et véhicules en tout genre.Cependant, avant toute utilisation d'un, nous vous conseillons de sauvegarder votre partie puisque l'utilisation de la triche sur le jeu désactivera les succès de la session en cours. Si vous souhaitez les réactiver, vous n'aurez qu'à relancer le jeu ou votre console (Si vous êtes à la recherche depour une autre plateforme, nous vous invitons à prendre connaissance des divers guides les présentant pour les consoles de Sony, PS4 ou PS3 , et même PS5 sans oublier les joueurs évoluant sur PC , et les anciennes générations de consoles Microsoft, à savoir les Xbox 360 à Xbox One . Pour celles et ceux étant adeptes du téléphone portable, même dans l'univers de Los Santos, nous vous avons également préparé la liste des numéros de téléphone faisant office de