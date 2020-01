Retrouvez tous les codes de triche disponibles par l'intermédiaire des numéros de téléphone sur GTA 5 pour PC, PS4 et Xbox One.

Comment utiliser les numéros de téléphone sur GTA 5 ?

Numéros de téléphone pour les armes

Obtenir des armes → 1-999-8665-87

Donne l'accès à toutes les armes présentes dans GTA 5, vous permettant de le tester sur les forces de ordre de Los Santos ou les quelques civils se promenant dans les parages.

Donne l'accès à toutes les armes présentes dans GTA 5, vous permettant de le tester sur les forces de ordre de Los Santos ou les quelques civils se promenant dans les parages. Munitions explosives → 1-999-444-439

Grâce à ce numéro de téléphone, les balles sortant du canon de vos armes seront bien plus dangereuses qu'à la normale, explosant au contact de votre cible.

Grâce à ce numéro de téléphone, les balles sortant du canon de vos armes seront bien plus dangereuses qu'à la normale, explosant au contact de votre cible. Munitions inflammables → 1-999-462-363-4279

Les balles propulsées par vos armes enflammeront vos cibles, qu'elles soient humaines ou non, à leur impact.

Les balles propulsées par vos armes enflammeront vos cibles, qu'elles soient humaines ou non, à leur impact. Visée ralentie → 1-999-332-3393

Vous donne plus de temps pour viser avec votre arme. Renseignez le numéro de téléphone jusqu'à quatre fois pour augmenter son effet, la cinquième désactivera la triche.

Vous donne plus de temps pour viser avec votre arme. Renseignez le numéro de téléphone jusqu'à quatre fois pour augmenter son effet, la cinquième désactivera la triche. Coups-de-poing explosifs → 1-999-4684-2637

Réveillez le maître des arts martiaux qui sommeille en fou. Vos coups-de-poing et coups de pied deviendront particulièrement violents, mais surtout explosifs.

Numéros de téléphone niveau de recherche

Baisser le niveau de recherche → 1-999-5299-3787

Retirer une étoile à votre niveau de recherche.



Augmenter le niveau de recherche → 1-999-3844-8483

Augmenter votre niveau de recherche d'une étoile pour accentuer la difficulté de GTA 5.

Numéros de téléphone véhicules

BMX (Vélo) → 1-999-226-348

Fait apparaître un vélo BMX.

Fait apparaître un vélo BMX. Buzzard (Hélicoptère de combat) → 1-999-289-9633

Fait apparaître un petit hélicoptère de combat.

Fait apparaître un petit hélicoptère de combat. Caddy de golf → 1-999-4653-46-1

Fait apparaître un caddy de golf.

Fait apparaître un caddy de golf. Comet (Voiture sportive) → 1-999-266-38

Fait apparaître une voiture sportive à deux places.

Fait apparaître une voiture sportive à deux places. Duster (Avion) → 1-999-359-77729

Fait apparaître un avion biplan Duster.

Fait apparaître un avion biplan Duster. Limousine → 1-999-846-39663

Fait apparaître une limousine.

Fait apparaître une limousine. PCJ-600 (Moto) → 1-999-762-538

Fait apparaître une moto.

Fait apparaître une moto. Rapid GT (Voiture sportive) → 1-999-727-4348

Fait apparaître une voiture sportive à deux places.

Fait apparaître une voiture sportive à deux places. Sanchez (Moto-cross) → 1-999-633-7623

Fait apparaître une moto-cross, pratique pour rouler sur les terrains escarpés de Los Santos.

Fait apparaître une moto-cross, pratique pour rouler sur les terrains escarpés de Los Santos. Avion d'acrobatie → 1-999-2276-78676

Fait apparaître une avion d'acrobatie.

Fait apparaître une avion d'acrobatie. Trashmaster (Camion-poubelle) → 1-999-872-433

Fait apparaître une camion-poubelle.

Fait apparaître une camion-poubelle. Voitures glissantes → 1-999-766-9329

Les voitures n'auront quasiment plus aucune adhérence sur la route.

Numéros de téléphone météo

Changement de météo → 1-999-625-348-7246

Faites la pluie et le beau temps sur GTA 5 et modifier la météo en fonction de votre humeur du moment.

Faites la pluie et le beau temps sur GTA 5 et modifier la météo en fonction de votre humeur du moment. Gravité de la Lune → 1-999-356-2837

Envie de tester la gravité lunaire sans faire le trajet Terre-Lune de 380 000 kilomètres ? Alors n'hésitez pas à appeler ce numéro de téléphone.

Numéros de téléphone compétences personnage

Mode course rapide → 1-999-228-2463

Augmente votre vitesse de course maximale.

Augmente votre vitesse de course maximale. Nage rapide → 1-999-468-44557

Augmente votre vitesse de nage maximale.

Augmente votre vitesse de nage maximale. Super saut → 1-999-467-86-48

Augmente la longueur de vos sauts, vous permettant de passer facilement d'un building à un autre.

Augmente la longueur de vos sauts, vous permettant de passer facilement d'un building à un autre. Invincibilité → 1-999-724-654-5537

Devenez invincible pour une durée limitée à quelques minutes.

Devenez invincible pour une durée limitée à quelques minutes. Rechargement de la compétence spéciale → 1-999-769-3787

Recharger la compétence spéciale du personnage que vous contrôlez.

Recharger la compétence spéciale du personnage que vous contrôlez. Santé et armure maximale → 1-999-887-853

Remplissez les jauges de santé et d'armure à leur maximum.

Numéros de téléphone divers et variés

Mode ivre → 1-999-547-861

Devenez totalement saoul, sans boire une goutte d'alcool.

Devenez totalement saoul, sans boire une goutte d'alcool. Chute libre → 1-999-759-3255

Partez pour une chute libre, sans le parachute qui sécurisera votre atterrissage.

Partez pour une chute libre, sans le parachute qui sécurisera votre atterrissage. Parachute → 1-999-759-3483

Obtenez un parachute pour atterrir en toute sécurité.

Obtenez un parachute pour atterrir en toute sécurité. Ralenti (Slow motion) → 1-999-756-966

Ralentissez le gameplay proposé dans GTA 5. Appelez le numéro de téléphone jusqu'à trois fois pour augmenter son effet, la quatrième désactivera la triche.

Alors qu'il est possible d'entrer des codes spécifiques dans la console de la versionou de réaliser des combinaisons de touches suretpour activer la triche sur GTA 5, vous pouvez également utiliser votre téléphone portable en jeu pour arriver à vos fins. Pour activer ce dernier, vous n'avez qu'à presser la touche du haut sur la flèche directionnelle de votre manette sur les consoles suscitées ou alors appuyer sur la touche "T" ou "Espace" sur PC. Cette technique n'est, malheureusement, pas accessible sur les consoles PS3 et Xbox 360.Dès lors, vous n'aurez plus qu'à accéder à votre liste de contact et appuyer sur "X" sur Xbox One, "Carré" sur PS4 et "Espace" ou le clic molette sur PC pour arriver sur le clavier numérique. Composez ensuite le numéro de téléphone associé à la triche que vous souhaitez activer. Si vous voulez utiliser à nouveau la triche précédemment utilisée, pressez juste la touche "*".Cependant, avant toute utilisation d'un, nous vous conseillons de sauvegarder votre partie puisque l'utilisation de la triche sur le jeu désactivera les trophées/succès de la session en cours. Si vous souhaitez les réactiver, vous n'aurez qu'à relancer le jeu ou votre console (ou).Si vous êtes à la recherche desur une plateforme particulière, nous vous invitons à prendre connaissance des divers guides les présentant pour les consoles de Sony, PS4 et PS3 , celles de Microsoft, Xbox One et Xbox 360 , sans oublier les joueurs évoluant sur PC