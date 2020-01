Retrouvez tous les codes de triche, ou cheat codes, GTA 5 pour PC.

Comment tricher sur GTA 5 sur PC ?

Codes Armes

Obtenir des armes → TOOLUP

Ce code vous donnera accès à l'intégralité des armes présentes dans GTA V, vous permettant de mettre en pratique les aptitudes des forces de l'ordre de Los Santos.

Comme le nom l'indique, les balles tirées par vos différentes armes seront bien plus violentes qu'à la normale, vous permettant de faire exploser, rapidement, tout ce que vous souhaitez.

Cette fois-ci, vos balles enflammeront vos cibles à l'impact. Ce qui s'avère plutôt pratique pour calmer rapidement vos différents ennemis.

Vous permet de vous donner plus de temps lorsque vous visez avec une arme. Renseignez le code jusqu'à quatre fois pour augmenter son effet, la cinquième désactivera la triche.

Vos coups-de-poing et coups de pied seront particulièrement explosifs.

Codes Indice de recherche

Baisser le niveau de recherche → LAWYERUP

Enlever une étoile à votre niveau de recherche.



Augmenter le niveau de recherche → FUGITIVE

Ajouter une étoile à votre niveau de recherche pour corser un peu plus votre expérience de jeu.

Codes véhicules

BMX (Vélo) → BANDIT

Fait apparaître un vélo BMX.

Fait apparaître un petit hélicoptère de combat.

Fait apparaître un caddy de golf.

Fait apparaître une voiture sportive à deux places.

Fait apparaître un avion biplan Duster.

Fait apparaître une limousine.

Fait apparaître une moto.

Fait apparaître une voiture sportive à deux places.

Fait apparaître une moto-cross, pratique pour rouler dans les zones montagneuses de Los Santos.

Fait apparaître une avion d'acrobatie.

Fait apparaître une camion-poubelle.

Les voitures n'auront quasiment plus aucune adhérence sur la route.

Codes météo

Changement de météo → MAKEITRAIN

Permet de changer la météo comme bon vous semble allant du temps ensoleillée, au brouillard, en passant par l'orage jusqu'à la neige.

Permet d'augmenter la gravité.

Codes compétences et aptitudes des personnages

Mode course rapide → CATCHME

Permet d'augmenter votre vitesse de course maximale.

Permet d'augmenter votre vitesse de nage maximale.

Permet de faire de saut bien plus grand qu'auparavant.

Permet d'être totalement invincible, durant une durée limitée, à la totalité des dégâts dans le jeu.

Permet de recharger la compétence spéciale de votre personnage.

Permet de remplir les jauges de santé et d'armure au maximum.

Codes divers et variés

Mode ivre → LIQUOR

Donne une sensation d'ébriété totale.

Vous fait apparaître dans les airs sans aucun parachute.

Donne un parachute.

Vous permet de ralentir le gameplay. Renseignez le code jusqu'à trois fois pour augmenter son effet, la quatrième désactivera la triche.

Comme vous le savez certainement déjà, il est possible de tricher, plus ou moins, facilement sur la version PC de GTA 5. Pour ce faire, vous n'aurez qu'à renseigner une valeur dans la console du jeu, ou bien utiliser votre téléphone portable en jeu. Si vous souhaitez faciliter, légèrement, votre expérience de jeu sur GTA 5, vous retrouverez, ci-dessous, une liste des quelques codes de triche existants sur le jeu, lesquels vous donneront accès à différents avantages particulièrement intéressants ou feront apparaître des armes et véhicules en tout genre.

Cependant, avant toute utilisation d'un code de triche, nous vous conseillons de sauvegarder votre partie puisque l'utilisation de la triche sur le jeu désactivera les succès de la session en cours. Si vous souhaitez les réactiver, vous n'aurez qu'à relancer votre jeu sur le PC.

Comme annoncé précédemment, pour appliquer un code de triche sur la version PC de GTA 5, vous n'aurez qu'à ouvrir la console en appuyant sur la touche "~" de votre clavier QWERTY ou la touche "²", si vous êtes en possession d'un clavier AZERTY. À partir de ce moment-là, vous n'aurez plus qu'à choisir l'un des codes présenté ci-dessous et terminer par appuyer sur la touche "Entrée".