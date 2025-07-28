Grounded 2 : Une suite déjà envisagée avant même le lancement du jeu ?

Grounded 2 fera officiellement ses débuts en accès anticipé dans quelques heures. Mais alors qu'elles ignorent si le succès sera au rendez-vous, les équipes d'Obsidian Entertainment pensent déjà au futur de la franchise.
L'accès anticipé de Grounded 2
est très attendu. Après un premier opus très apprécié, les joueurs vont être miniaturisés à nouveau et devront survivre dans un nouveau recoin de verdure peuplé d'insectes plus ou moins amicaux. Pour les passionnés d'exploration miniature, l'attente touche à sa fin. Cependant, Obsidian Entertainment ne s'attendait pas au succès du premier opus
de Grounded.
Récemment, Marcus Morgan (producteur exécutif de la franchise) a répondu aux questions d'Eurogamer
. S'il a notamment été interrogé sur une arrivée potentielle de Grounded 2 sur PS5 et sur Nintendo Switch 2
, ce dernier a surpris les journalistes en évoquant l'avenir de la saga.
Grounded 3 en préparation dans les locaux d'Obsidian Entertainment ?
Dans un premier temps, il est revenu sur les prémices du projet, évoquant simplement le fait de concrétiser et de proposer Grounded aux joueurs.
À l'époque, comme le précise Marcus Morgan, « Il n'y avait pas de “Et si on faisait une trilogie ?
». Mais face aux réactions très positives du public et des critiques, les équipes se sont mises à espérer transformer cette histoire de miniaturisation et d'insectes en une trilogie
.
Je peux dire que nous avons bel et bien des idées, des histoires, des extensions et des fonctionnalités que nous voudrions explorer. Que cela continue d'étendre Grounded 2 ou que cela mène à Grounded 3… Je veux d'abord commencer par Grounded 2 parce qu'il n'est même pas encore lancé et je dois me concentrer là-dessus.
Créer une aventure avec « un début, un milieu et une fin »
Même s'il est encore trop tôt pour évoquer la transformation de la saga en trilogie, Grounded 2
compte offrir le meilleur à sa communauté durant l'accès anticipé.
Mais Marcus Morgan précise que lui et les équipes d'Obsidian Entertainment « avons encore des choses que nous espérons que les joueurs voudront voir et auxquelles ils voudront jouer. C'est dans nos cœurs
. »
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