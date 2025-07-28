Grounded 2 : Une suite déjà envisagée avant même le lancement du jeu ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 28 juillet 2025 à 15h46
Grounded 2 fera officiellement ses débuts en accès anticipé dans quelques heures. Mais alors qu'elles ignorent si le succès sera au rendez-vous, les équipes d'Obsidian Entertainment pensent déjà au futur de la franchise.
Grounded 2 : Une suite déjà envisagée avant même le lancement du jeu ?
L'accès anticipé de Grounded 2 est très attendu. Après un premier opus très apprécié, les joueurs vont être miniaturisés à nouveau et devront survivre dans un nouveau recoin de verdure peuplé d'insectes plus ou moins amicaux. Pour les passionnés d'exploration miniature, l'attente touche à sa fin. Cependant, Obsidian Entertainment ne s'attendait pas au succès du premier opus de Grounded. 

À lire également

Grounded 2 : Heure de sortie en France sur consoles et PC

Grounded 2 : Heure de sortie en France sur consoles et PC

Récemment, Marcus Morgan (producteur exécutif de la franchise) a répondu aux questions d'Eurogamer. S'il a notamment été interrogé sur une arrivée potentielle de Grounded 2 sur PS5 et sur Nintendo Switch 2, ce dernier a surpris les journalistes en évoquant l'avenir de la saga.

Grounded 3 en préparation dans les locaux d'Obsidian Entertainment ?

Dans un premier temps, il est revenu sur les prémices du projet, évoquant simplement le fait de concrétiser et de proposer Grounded aux joueurs.

grounded-2-heros
À l'époque, comme le précise Marcus Morgan, « Il n'y avait pas de “Et si on faisait une trilogie ? ». Mais face aux réactions très positives du public et des critiques, les équipes se sont mises à espérer transformer cette histoire de miniaturisation et d'insectes en une trilogie
Je peux dire que nous avons bel et bien des idées, des histoires, des extensions et des fonctionnalités que nous voudrions explorer. Que cela continue d'étendre Grounded 2 ou que cela mène à Grounded 3… Je veux d'abord commencer par Grounded 2 parce qu'il n'est même pas encore lancé et je dois me concentrer là-dessus.

Créer une aventure avec « un début, un milieu et une fin »

Même s'il est encore trop tôt pour évoquer la transformation de la saga en trilogie, Grounded 2 compte offrir le meilleur à sa communauté durant l'accès anticipé.

grounded-2-fourmi
Mais Marcus Morgan précise que lui et les équipes d'Obsidian Entertainment « avons encore des choses que nous espérons que les joueurs voudront voir et auxquelles ils voudront jouer. C'est dans nos cœurs. »
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Grounded 2 : Montures scarabées, zones inédites et secrets… Obsidian dévoile sa feuille de route Année 2
Grounded 2 13 août 2026

Grounded 2 : Montures scarabées, zones inédites et secrets… Obsidian dévoile sa feuille de route Année 2

Alors que la mise à jour Into the Abyss vient de sortir, Obsidian dévoile déjà la feuille de route de la deuxième année d'accès anticipé pour Grounded 2. Au programme : nouvelles zones, montures inédites et déplacement de base, mais le studio garde encore de nombreux secrets.
Grounded 2 annonce son portage PS5 et une nouvelle mise à jour avec une date
Grounded 2 06 juin 2026

Grounded 2 annonce son portage PS5 et une nouvelle mise à jour avec une date

Obsidian Entertainment a, récemment, dévoilé la date de sortie de la prochaine mise à jour majeure de Grounded 2, tout en annonçant une version PS5.
Grounded 2 : La mise à jour The Toxic Tangle est là, avec ses nombreuses nouveautés
Grounded 2 28 janvier 2026

Grounded 2 : La mise à jour The Toxic Tangle est là, avec ses nombreuses nouveautés

Obsidian Entertainment a, récemment déployé la mise à jour « The Toxic Tangle » sur Grounded 2, qui apporte plusieurs nouveaux contenus.

commentaire (0)