Grounded 2 : Heure de sortie en France sur consoles et PC

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Grounded 2 en France, afin d'être prêt pour son lancement.

Heure de sortie de Grounded 2 en France sur PC et consoles

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Prévu pour la fin du mois de juillet 2025,s'apprête à sortir en version accès anticipé sur diverses plateformes de jeu. De nombreux joueurs et joueuses, notamment celles et ceux qui ont apprécié le premier opus de la franchise d'Obsidian Entertainment, l'attendent avec une certaine impatience. Si vous en faites partie, sachez que nous vous précisons, afin que vous puissiez le lancer dès que possible.Avant tout, rappelons quesort le 29 juillet 2025. Comme dit précédemment, le nouveau titre d'Obsidian Entertainment arrive en accès anticipé, et donc en tant que « game preview » (« aperçu du jeu »). Soulignons, d'ailleurs, quearrive dans le Game Pass, et ce, dès son lancement.Selon les informations partagées par les développeurs et l'éditeur du soft, via une récente publication sur le compte Twitter/X de Xbox,. Ainsi, à partir de ce moment-là, ce nouvel opus Grounded sera jouable pour tous, que ce soit sur Xbox Series ou bien sur PC.À l'heure où nous écrivons ces lignes, Obsidian Entertainment et Xbox n'ont pas partagé d'informations concernant le prétéléchargement de. Si tel est le cas dans les prochains jours, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et de mettre à jour cet article.Rendez-vous donc le 29 juillet 2025 pour découvrir. Date à laquelle le titre se rendra disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur Xbox Series ainsi que sur PC (notamment via Steam), et entrera dans le catalogue du fameux service de Microsoft, le Game Pass. Pour le moment, nous ne savons pas encore si des versions PS5 et Nintendo Switch 2 dearriveront à l'avenir, bien que ces portages semblent tout à fait plausibles.