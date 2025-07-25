Grounded 2 : Heure de sortie en France sur consoles et PC

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Grounded 2 en France, afin d'être prêt pour son lancement.
Prévu pour la fin du mois de juillet 2025, Grounded 2
s'apprête à sortir en version accès anticipé sur diverses plateformes de jeu. De nombreux joueurs et joueuses, notamment celles et ceux qui ont apprécié le premier opus de la franchise d'Obsidian Entertainment, l'attendent avec une certaine impatience. Si vous en faites partie, sachez que nous vous précisons l'heure de sortie de Grounded 2, en France, sur PC ainsi que sur consoles
, afin que vous puissiez le lancer dès que possible.
Heure de sortie de Grounded 2 en France sur PC et consoles
Avant tout, rappelons que Grounded 2
sort le 29 juillet 2025. Comme dit précédemment, le nouveau titre d'Obsidian Entertainment arrive en accès anticipé, et donc en tant que « game preview » (« aperçu du jeu »). Soulignons, d'ailleurs, que Grounded 2
arrive dans le Game Pass, et ce, dès son lancement.
Selon les informations partagées par les développeurs et l'éditeur du soft, via une récente publication sur le compte Twitter/X de Xbox, l'heure de sortie de Grounded 2 est fixée à 19h (heure française), le 29 juillet 2025
. Ainsi, à partir de ce moment-là, ce nouvel opus Grounded sera jouable pour tous, que ce soit sur Xbox Series ou bien sur PC.
À l'heure où nous écrivons ces lignes, Obsidian Entertainment et Xbox n'ont pas partagé d'informations concernant le prétéléchargement de Grounded 2
. Si tel est le cas dans les prochains jours, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et de mettre à jour cet article.
Rendez-vous donc le 29 juillet 2025 pour découvrir Grounded 2
. Date à laquelle le titre se rendra disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur Xbox Series ainsi que sur PC (notamment via Steam), et entrera dans le catalogue du fameux service de Microsoft, le Game Pass. Pour le moment, nous ne savons pas encore si des versions PS5 et Nintendo Switch 2 de Grounded 2
arriveront à l'avenir, bien que ces portages semblent tout à fait plausibles.
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