Grounded 2 annonce son portage PS5 et une nouvelle mise à jour avec une date

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 juin 2026 à 10h21
Obsidian Entertainment a, récemment, dévoilé la date de sortie de la prochaine mise à jour majeure de Grounded 2, tout en annonçant une version PS5.
Grounded 2 annonce son portage PS5 et une nouvelle mise à jour avec une date

Depuis sa sortie sur Xbox Series et PC, de nombreux joueurs et joueuses se sont plongés dans Grounded 2. Bientôt, celles et ceux évoluant sur la dernière console de PlayStation vont pouvoir faire de même car Grounded 2 va s'offrir un portage PS5, en même temps que sa prochaine mise à jour majeure.

Grounded 2 dévoile la mise à jour « Into the Abyss » avec une date

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En effet, durant le Summer Game Fest, qui a eu lieu dans la soirée du vendredi 5 juin 2026, Obsidian Entertainment a indiqué que Grounded 2 va se doter de la mise à jour majeure « Into the Abyss » le 11 août prochain. Évidemment, ce nouveau patch apportera diverses nouveautés.

Ainsi, avec la mise à jour « Into the Abyss », la communauté pourra arpenter une toute nouvelle région et pourra également profiter de nouvelles fonctionnalités, notamment le système de nage 2.0 ainsi que les tyroliennes. Les développeurs ont, en outre, prévu d'ajouter un nouveau buggy, mais aussi de nouvelles créatures aquatiques. Sans oublier, de nouvelles armes et armures.

D'autres mises à jour sont prévues à l'avenir, à en juger par une récente roadmap partagée sur le compte Twitter/X de la franchise. Mais, ce ne fut pas la seule annonce concernant Grounded 2.

Grounded 2 débarque sur PS5 cet été

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Au cours de l'événement, Obsidian Entertainment a partagé une autre bonne nouvelle : Grounded 2 arrive sur la dernière console de PlayStation, la PS5. Ce portage se rendra disponible en même temps que la mise à jour « Into the Abyss », soit le 11 août 2026. À l'heure actuelle, nous ne possédons pas d'informations concernant son prix, mais cela ne devrait pas tarder à être révélé.

Rappelons, en guise de conclusion, que Grounded 2 est actuellement disponible sur Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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