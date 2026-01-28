Grounded 2 : La mise à jour The Toxic Tangle est là, avec ses nombreuses nouveautés

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 janvier 2026 à 12h03
Obsidian Entertainment a, récemment déployé la mise à jour « The Toxic Tangle » sur Grounded 2, qui apporte plusieurs nouveaux contenus.
Grounded 2 : La mise à jour The Toxic Tangle est là, avec ses nombreuses nouveautés
Les joueurs et les joueuses évoluant sur Grounded 2 savaient qu'une nouvelle mise à jour majeure était prévue. Ces derniers seront ravis d'apprendre que ce patch, baptisé « The Toxic Tangle » et ajoutant plusieurs nouveautés, est à présent disponible sur Grounded 2.

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En effet, le mardi 27 janvier 2026, les développeurs de chez Obsidian Entertainment ont déployé la mise à jour « The Toxic Tangle » sur Grounded 2. De ce fait, les joueurs et les joueuses peuvent dès à présent découvrir les nouveautés apportées par ce patch majeur, qui sont, d'ailleurs, plutôt nombreuses.

Ainsi, la mise à jour « The Toxic Tangle » de Grounded 2 a ajouté un tout nouveau biome, une nouvelle monture (Ladybug), mais aussi de toutes nouvelles menaces (Earwigs, Potato Beetles, Wolly Aphid). Sans oublier, évidemment, de nouvelles quêtes, de nouvelles armes et armures ainsi que de nouvelles structures. Le studio de développement en a également profité pour corriger plusieurs problèmes rencontrés par la communauté.


Patch notes de la mise à jour « The Toxic Tangle » de Grounded 2

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Dans ce qui suit, vous pouvez retrouver le patch notes en français de la mise à jour « The Toxic Tangle » de Grounded 2, qui est donc disponible depuis le 27 janvier 2026. Cela vous permettra de prendre plus ample connaissance des nouveaux contenus introduits par ce patch, qui était plutôt attendu par la communauté.

Nouvelles fonctionnalités

Ladybug Buggy

  • Éliminez vos adversaires grâce à son canon anti-aérien et assurez-vous de nettoyer le ciel de tous les ennemis que vous rencontrez en chemin. Utilisez-le pour éliminer les accumulations de Tang que vous rencontrez ou pour réduire celles sur vos alliés... ou vos ennemis. Assurez-vous de remplir votre réservoir aux points d'eau du parc afin de ne jamais être à court.
  • C'est le buggy le plus robuste et le plus résistant à ce jour, capable de se soigner lui-même et doté d'une légère résistance au nouvel effet Tang qui s'est répandu dans le jardin. Même avec un canon attaché à son dos, ce n'est pas son seul moyen d'attaque, car la coccinelle peut lancer une puissante manœuvre de charge qui mettre vos adversaires hors de combat.

Tang

  • Les dernières expériences d'Ominent avec des ressources acides ont, sans surprise, échappé à tout contrôle, et le jardin est désormais souillé par des déversements acides et des lacs caustiques.

Boss Masked Stranger

  • Masked Stranger s'est peut-être retirée de votre premier conflit avec elle, mais elle est loin d'être vaincue. Restez sur vos gardes, car vous pourriez la revoir dans le jardin, et elle pourrait ne pas être seule.

Snake Colossus

  • Le serpent rampant et imparable se faufile sauvagement dans le Croquet Court, près du mur extérieur du jardin. Préparez-vous à rencontrer notre plus grand colosses à ce jour.

Nouveau bandage à sève

  • Il existe désormais un moyen facile de soigner votre buggy/monture.

Mutations actives et passives

  • Les mutations sont désormais divisées en deux catégories : actives et passives. Les mutations actives fonctionnent comme d'habitude et doivent toujours être équipées et changées en fonction de la situation. Les mutations passives fonctionnement actuellement avec votre ensemble d'armes et s'appliquent automatiquement lorsque vous changez d'équipement. D'autres mutations passives seront ajoutées au cours du développement.

Nouveaux contenus

Quête du jardin

  • Nouveaux points de repère
  • Anthills
  • Labs
  • Ranger outposts

Nouvelles ressources

  • Gloom Shroom
  • Cactus Flower
  • Fertilizer
  • Keylime
  • Pumpkin
  • Potato
  • Carrot
  • Corn Dog
  • Pretzel
  • Chrysalis Hide
  • Ressources de retour : Lint, Gunpowder Clump, Woold Splinter, Rust, Pinecone Piece, Spiky Bur, Sturdy Marble et Quartzite

Nouvelles créatures

  • Cricket
  • Pincher Earwig
  • Whipper Earwig
  • Wooly Aphid
  • Rust Beetle
  • Potato Beetle
  • Wasp
  • Wasp Drone

Armures

  • Cricket Cap, Cricket Vest, Cricket Shin Guards
  • Earwig Kasa, Earwig Cuirass, Earwig Greaves
  • Serpent Hood, Serpent Mail, Serpent Boots
  • Rusty Boots, Rusty Robes, Rusty Circlet
  • Potato Beetle Helmet, Potato Beetle Chestplate, Potato Beetle Shin Guards
  • Wasp Greaves, Wasp Breastplate, Wasp Helm

Armes

  • Cricket Lute Bow
  • Earwig Sword
  • Caustic Ruin
  • Sour Banger
  • Sour Katanga
  • Hearty Arrow
  • Great Mint Arrow
  • Great Spicy Arrow
  • Great Venom Arrow
  • Boom Stic
  • Discord
  • Crimson Reapers
  • Wither Sting

Trinkets

  • Pincer Pincher Trinket
  • Fabulous Femur Trinket

Mise à jour du pack Fondateur

  • High Roller's Dice Bag
  • Champion's Brazier
  • Champion's Banner
  • Adventurer's Table
  • Throne of P'wn
  • Minotaur Mount

Nouveaux batîments

  • Ponic Patch
  • Ladybug Nest
  • Floor hatches
  • Snake roof Kit
  • Pumpkin Kit
  • Mushroom Kit (reskin)
  • Thatch Awning Kit
  • Acorn Stairs Kit update

Fonctionnalités et contenus de retour

Armures de créatures et armes

  • Firefly
  • Black Soldier Ant
  • Black Worker Ant

Armures 

  • Firefly Head Lamp
  • Black Ant Legplates
  • Black Ant Arm Guards
  • Black Ant Helmet
  • Black Ant Shield

Armes

  • Black Ant Sword
  • Rusty Spear

Station de fabrication

  • Glue masher, mis à jour et nouvelles recettes
Rappelons, en guise de conclusion, que Grounded 2 est disponible en accès anticipé sur PC ainsi que sur Xbox Series. Le titre figure dans le catalogue du Game Pass.
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