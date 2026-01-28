Grounded 2 : La mise à jour The Toxic Tangle est là, avec ses nombreuses nouveautés

Grounded 2 annonce son portage PS5 et une nouvelle mise à jour avec une date
Obsidian Entertainment a, récemment, dévoilé la date de sortie de la prochaine mise à jour majeure de Grounded 2, tout en annonçant une version PS5.
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Grounded 2 annonce le contenu de sa prochaine mise à jour
The Toxic Tangle Update for Grounded 2 is available now in Game Preview on Xbox Series X|S, Xbox on PC, and Xbox Cloud Gaming, and in Early Access on Steam.— Grounded (@GroundedTheGame) January 27, 2026
Explore the new Garden biome and ride into danger on the new heavy-duty, tank-style mount: the Ladybug Buggy.… pic.twitter.com/jHv3zc3cA8
Rappelons, en guise de conclusion, que Grounded 2 est disponible en accès anticipé sur PC ainsi que sur Xbox Series. Le titre figure dans le catalogue du Game Pass.
Nouvelles fonctionnalités
Ladybug Buggy
- Éliminez vos adversaires grâce à son canon anti-aérien et assurez-vous de nettoyer le ciel de tous les ennemis que vous rencontrez en chemin. Utilisez-le pour éliminer les accumulations de Tang que vous rencontrez ou pour réduire celles sur vos alliés... ou vos ennemis. Assurez-vous de remplir votre réservoir aux points d'eau du parc afin de ne jamais être à court.
- C'est le buggy le plus robuste et le plus résistant à ce jour, capable de se soigner lui-même et doté d'une légère résistance au nouvel effet Tang qui s'est répandu dans le jardin. Même avec un canon attaché à son dos, ce n'est pas son seul moyen d'attaque, car la coccinelle peut lancer une puissante manœuvre de charge qui mettre vos adversaires hors de combat.
Tang
- Les dernières expériences d'Ominent avec des ressources acides ont, sans surprise, échappé à tout contrôle, et le jardin est désormais souillé par des déversements acides et des lacs caustiques.
Boss Masked Stranger
- Masked Stranger s'est peut-être retirée de votre premier conflit avec elle, mais elle est loin d'être vaincue. Restez sur vos gardes, car vous pourriez la revoir dans le jardin, et elle pourrait ne pas être seule.
Snake Colossus
- Le serpent rampant et imparable se faufile sauvagement dans le Croquet Court, près du mur extérieur du jardin. Préparez-vous à rencontrer notre plus grand colosses à ce jour.
Nouveau bandage à sève
- Il existe désormais un moyen facile de soigner votre buggy/monture.
Mutations actives et passives
- Les mutations sont désormais divisées en deux catégories : actives et passives. Les mutations actives fonctionnent comme d'habitude et doivent toujours être équipées et changées en fonction de la situation. Les mutations passives fonctionnement actuellement avec votre ensemble d'armes et s'appliquent automatiquement lorsque vous changez d'équipement. D'autres mutations passives seront ajoutées au cours du développement.
Nouveaux contenus
Quête du jardin
- Nouveaux points de repère
- Anthills
- Labs
- Ranger outposts
Nouvelles ressources
- Gloom Shroom
- Cactus Flower
- Fertilizer
- Keylime
- Pumpkin
- Potato
- Carrot
- Corn Dog
- Pretzel
- Chrysalis Hide
- Ressources de retour : Lint, Gunpowder Clump, Woold Splinter, Rust, Pinecone Piece, Spiky Bur, Sturdy Marble et Quartzite
Nouvelles créatures
- Cricket
- Pincher Earwig
- Whipper Earwig
- Wooly Aphid
- Rust Beetle
- Potato Beetle
- Wasp
- Wasp Drone
Armures
- Cricket Cap, Cricket Vest, Cricket Shin Guards
- Earwig Kasa, Earwig Cuirass, Earwig Greaves
- Serpent Hood, Serpent Mail, Serpent Boots
- Rusty Boots, Rusty Robes, Rusty Circlet
- Potato Beetle Helmet, Potato Beetle Chestplate, Potato Beetle Shin Guards
- Wasp Greaves, Wasp Breastplate, Wasp Helm
Armes
- Cricket Lute Bow
- Earwig Sword
- Caustic Ruin
- Sour Banger
- Sour Katanga
- Hearty Arrow
- Great Mint Arrow
- Great Spicy Arrow
- Great Venom Arrow
- Boom Stic
- Discord
- Crimson Reapers
- Wither Sting
Trinkets
- Pincer Pincher Trinket
- Fabulous Femur Trinket
Mise à jour du pack Fondateur
- High Roller's Dice Bag
- Champion's Brazier
- Champion's Banner
- Adventurer's Table
- Throne of P'wn
- Minotaur Mount
Nouveaux batîments
- Ponic Patch
- Ladybug Nest
- Floor hatches
- Snake roof Kit
- Pumpkin Kit
- Mushroom Kit (reskin)
- Thatch Awning Kit
- Acorn Stairs Kit update
Fonctionnalités et contenus de retour
Armures de créatures et armes
- Firefly
- Black Soldier Ant
- Black Worker Ant
Armures
- Firefly Head Lamp
- Black Ant Legplates
- Black Ant Arm Guards
- Black Ant Helmet
- Black Ant Shield
Armes
- Black Ant Sword
- Rusty Spear
Station de fabrication
- Glue masher, mis à jour et nouvelles recettes
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