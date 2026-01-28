Grounded 2 : La mise à jour The Toxic Tangle est là, avec ses nombreuses nouveautés

Obsidian Entertainment a, récemment déployé la mise à jour « The Toxic Tangle » sur Grounded 2, qui apporte plusieurs nouveaux contenus.

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Grounded 2 s'offre la mise à jour « The Toxic Tangle »

The Toxic Tangle Update for Grounded 2 is available now in Game Preview on Xbox Series X|S, Xbox on PC, and Xbox Cloud Gaming, and in Early Access on Steam.



Explore the new Garden biome and ride into danger on the new heavy-duty, tank-style mount: the Ladybug Buggy.… pic.twitter.com/jHv3zc3cA8 — Grounded (@GroundedTheGame) January 27, 2026

Patch notes de la mise à jour « The Toxic Tangle » de Grounded 2

Nouvelles fonctionnalités Ladybug Buggy Éliminez vos adversaires grâce à son canon anti-aérien et assurez-vous de nettoyer le ciel de tous les ennemis que vous rencontrez en chemin. Utilisez-le pour éliminer les accumulations de Tang que vous rencontrez ou pour réduire celles sur vos alliés... ou vos ennemis. Assurez-vous de remplir votre réservoir aux points d'eau du parc afin de ne jamais être à court.

C'est le buggy le plus robuste et le plus résistant à ce jour, capable de se soigner lui-même et doté d'une légère résistance au nouvel effet Tang qui s'est répandu dans le jardin. Même avec un canon attaché à son dos, ce n'est pas son seul moyen d'attaque, car la coccinelle peut lancer une puissante manœuvre de charge qui mettre vos adversaires hors de combat. Tang Les dernières expériences d'Ominent avec des ressources acides ont, sans surprise, échappé à tout contrôle, et le jardin est désormais souillé par des déversements acides et des lacs caustiques. Boss Masked Stranger Masked Stranger s'est peut-être retirée de votre premier conflit avec elle, mais elle est loin d'être vaincue. Restez sur vos gardes, car vous pourriez la revoir dans le jardin, et elle pourrait ne pas être seule. Snake Colossus Le serpent rampant et imparable se faufile sauvagement dans le Croquet Court, près du mur extérieur du jardin. Préparez-vous à rencontrer notre plus grand colosses à ce jour. Nouveau bandage à sève Il existe désormais un moyen facile de soigner votre buggy/monture. Mutations actives et passives Les mutations sont désormais divisées en deux catégories : actives et passives. Les mutations actives fonctionnent comme d'habitude et doivent toujours être équipées et changées en fonction de la situation. Les mutations passives fonctionnement actuellement avec votre ensemble d'armes et s'appliquent automatiquement lorsque vous changez d'équipement. D'autres mutations passives seront ajoutées au cours du développement. Nouveaux contenus Quête du jardin Nouveaux points de repère

Anthills

Labs

Ranger outposts Nouvelles ressources Gloom Shroom

Cactus Flower

Fertilizer

Keylime

Pumpkin

Potato

Carrot

Corn Dog

Pretzel

Chrysalis Hide

Ressources de retour : Lint, Gunpowder Clump, Woold Splinter, Rust, Pinecone Piece, Spiky Bur, Sturdy Marble et Quartzite Nouvelles créatures Cricket

Pincher Earwig

Whipper Earwig

Wooly Aphid

Rust Beetle

Potato Beetle

Wasp

Wasp Drone Armures Cricket Cap, Cricket Vest, Cricket Shin Guards

Earwig Kasa, Earwig Cuirass, Earwig Greaves

Serpent Hood, Serpent Mail, Serpent Boots

Rusty Boots, Rusty Robes, Rusty Circlet

Potato Beetle Helmet, Potato Beetle Chestplate, Potato Beetle Shin Guards

Wasp Greaves, Wasp Breastplate, Wasp Helm Armes Cricket Lute Bow

Earwig Sword

Caustic Ruin

Sour Banger

Sour Katanga

Hearty Arrow

Great Mint Arrow

Great Spicy Arrow

Great Venom Arrow

Boom Stic

Discord

Crimson Reapers

Wither Sting Trinkets Pincer Pincher Trinket

Fabulous Femur Trinket Mise à jour du pack Fondateur High Roller's Dice Bag

Champion's Brazier

Champion's Banner

Adventurer's Table

Throne of P'wn

Minotaur Mount Nouveaux batîments Ponic Patch

Ladybug Nest

Floor hatches

Snake roof Kit

Pumpkin Kit

Mushroom Kit (reskin)

Thatch Awning Kit

Acorn Stairs Kit update Fonctionnalités et contenus de retour Armures de créatures et armes Firefly

Black Soldier Ant

Black Worker Ant Armures Firefly Head Lamp

Black Ant Legplates

Black Ant Arm Guards

Black Ant Helmet

Black Ant Shield Armes Black Ant Sword

Rusty Spear Station de fabrication Glue masher, mis à jour et nouvelles recettes

Les joueurs et les joueuses évoluant sursavaient qu'une nouvelle mise à jour majeure était prévue. Ces derniers seront ravis d'apprendre queEn effet, le mardi 27 janvier 2026,. De ce fait,Ainsi,(Earwigs, Potato Beetles, Wolly Aphid). Sans oublier, évidemment,. Le studio de développement en a également profité pour corriger plusieurs problèmes rencontrés par la communauté.Dans ce qui suit, vous pouvez retrouver, qui est donc disponible depuis le 27 janvier 2026. Cela vous permettra de prendre plus ample connaissance des nouveaux contenus introduits par ce patch, qui était plutôt attendu par la communauté.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible en accès anticipé sur PC ainsi que sur Xbox Series. Le titre figure dans le catalogue du Game Pass.