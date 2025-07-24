Grounded 2 prévu sur Nintendo Switch 2 et sur PS5 ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 24 juillet 2025 à 09h28
Alors que l'accès anticipé de Grounded 2 sera lancé très prochainement, ce dernier est une exclusivité Xbox Series et PC pour l'instant. Mais sachant que le premier opus est sorti sur d'autres consoles, cette suite va-t-elle avoir droit au même traitement ?
Grounded 2 prévu sur Nintendo Switch 2 et sur PS5 ?
Surprenant l'ensemble des spectateurs du Xbox Games Showcase du 8 juin 2025, le lancement de l'accès anticipé de Grounded 2 est l'un des grands événements de l'été pour les amateurs de mondes miniatures et de dangers insectoïdes. Cinq ans jour pour jour après le premier opus (à 24 heures près), Grounded 2 reprend un format similaire pour ses débuts, qu'il fera sur PC et sur consoles Xbox Series.

Grounded 2 va-t-il rester une exclusivité PC et consoles Xbox Series ?

Pourtant, le premier opus avait eu droit à une sortie sur consoles PlayStation et sur Nintendo Switch. Même si ces versions étaient sorties deux ans après la sortie officielle du titre, les joueurs sur ces supports sont frustrés de ne pas pouvoir retourner dans le grand jardin aux mille dangers. Des journalistes d'Eurogamer ont donc demandé à Marcus Morgan (producteur exécutif du titre) si Grounded 2 allait rejoindre les catalogues de la PlayStation 5 et de la Nintendo Switch 2.

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Pour l'heure, Marcus Morgan n'a rien annoncé d'officiel concernant une éventuelle arrivée de Grounded 2 sur d'autres consoles en précisant que « Je ne peux pas en parler pour le moment. Mais je dirai que Grounded 1 est disponible sur toutes ces plateformes, donc… ». À demi-mot, il semble suggérer aux joueurs que l'idée est bien envisagée. D'ailleurs, il y a de grandes chances qu'elle devienne réalité car les titres Xbox Game Studios n'ont plus vocation à rester des exclusivités. 

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Une arrivée presque confirmée sur d'autres supports, mais...

Néanmoins, les joueurs PS5 et Nintendo Switch 2 ne pourront sûrement pas profiter de Grounded 2 en même temps que les autres. Si cette suite reproduit le parcours de son aînée, il est fort probable qu'elle reste une exclusivité temporaire pendant toute la durée de l'accès anticipé. De fait, Grounded 2 ne pourrait être jouable sur Nintendo Switch 2 et sur PS5 que dans quelques années. Mais Obsidian Entertainment peut encore nous surprendre. 

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Pour l'heure, Grounded 2 sera disponible en accès anticipé à partir du 29 juillet 2025 sur PC et consoles Xbox Series.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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