Grounded 2 prévu sur Nintendo Switch 2 et sur PS5 ?

Grounded 2 : Montures scarabées, zones inédites et secrets… Obsidian dévoile sa feuille de route Année 2

Alors que la mise à jour Into the Abyss vient de sortir, Obsidian dévoile déjà la feuille de route de la deuxième année d'accès anticipé pour Grounded 2. Au programme : nouvelles zones, montures inédites et déplacement de base, mais le studio garde encore de nombreux secrets.