Grounded 2 s'offre une mise à jour effrayante pour bien préparer Halloween

Pour célébrer comme il se doit le mois de la frayeur et des petites bêtes à 8 pattes, Grounded 2 vient de mettre en ligne la mise à jour Hairy & Scary. Mais gare à vous, chers amis arachnophobes, car celle-ci risque de vous donner des sueurs froides !
Avec sa profusion d'insectes géants en tous genres, Grounded 2
intimide déjà les frileux des petites bêtes. Mais à l'approche de la fête la plus effrayante de l'année, quoi de mieux que d'ajouter des araignées à combattre.
Les développeurs d'Obsidian Entertainment ont d'ailleurs invité la redoutée tarentule dans le monde microscopique de Grounded 2. Mais vous devrez vous montrer plus forts que l'animal à 8 pattes et triompher d'un combat de boss épique contre AXL la poilue.
Grounded 2 placé sous le signe des créatures velues et effrayantes
D'abord proposée via le programme Public Test Build et annoncée dans la feuille de route du jeu, la mise à jour Hairy & Scary est officiellement accessible à l'ensemble des joueurs depuis le 1er octobre 2025.
Sa principale nouveauté est l'ajout du combat de boss contre AXL la tarentule
, dont la recette d'offrande peut être trouvée dans le monde. La rencontre avec la tarentule donnera également droit à une toute nouvelle mutation et à 2 babioles inédites.
Mais la mise à jour Hairy & Scary est aussi l'occasion pour les développeurs d'ajouter au titre quelques fonctionnalités réclamées par la communauté. Désormais, le Hotpouch est permanent dans l'écran d'inventaire et accessible en chevauchant un buggy.
Les joueurs ont la possibilité de se téléporter aux avant-postes
(ce qui permet un gain de temps important), d'utiliser le nouveau système BUILD.M et d'en apprendre plus sur les caractéristiques d'un ensemble d'armures via le menu contextuel « Explorer ».
Obtenez de nouveaux éléments décoratifs et de l'équipement inédit avec cette mise à jour
En terrassant AXL, les joueurs de Grounded 2 pourront transformer les ressources obtenues en armes et en éléments de mobilier arachnoïde pour leur base. Vous aurez le choix entre fabriquer une lance, un grand arc et des flèches, un trône, un coffre ou encore une peluche représentant la tarentule.
Du côté des bâtiments, Hairy & Scary ajoute de nouvelles options avec l'intégration en jeu de l'extension en pin, du lit-scorpion, de la lampe scorpion ou du tapis d'araignée-loup.
Vous pouvez découvrir l'ensemble du contenu de cette mise à jour en vous rendant sur la publication dédiée sur Steam. Pour conclure, rappelons que Grounded 2 est disponible en accès anticipé sur PC et consoles Xbox Series
via le Game Pass.
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