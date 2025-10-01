Grounded 2 s'offre une mise à jour effrayante pour bien préparer Halloween



le 01 octobre 2025 à 14h17 Publié par Justine Manchuelle le 01 octobre 2025 à 14h17

Pour célébrer comme il se doit le mois de la frayeur et des petites bêtes à 8 pattes, Grounded 2 vient de mettre en ligne la mise à jour Hairy & Scary. Mais gare à vous, chers amis arachnophobes, car celle-ci risque de vous donner des sueurs froides !