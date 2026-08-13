Grounded 2 : Montures scarabées, zones inédites et secrets… Obsidian dévoile sa feuille de route Année 2

Alors que la mise à jour Into the Abyss vient de sortir, Obsidian dévoile déjà la feuille de route de la deuxième année d'accès anticipé pour Grounded 2. Au programme : nouvelles zones, montures inédites et déplacement de base, mais le studio garde encore de nombreux secrets.

L'accès anticipé de Grounded 2 continue de s'enrichir à un rythme effréné. Quelques jours seulement après le déploiement massif de la mise à jour Into the Abyss, qui a introduit une toute nouvelle zone, repensé l'exploration sous-marine et ajouté le voyage rapide, Obsidian Entertainment regarde déjà vers l'avenir. Le studio vient en effet de publier une feuille de route ambitieuse pour la deuxième année de développement de son jeu de survie miniature, promettant des ajouts majeurs tout en entretenant le mystère sur certaines nouveautés.

Un automne et un hiver chargés en nouveautés

Les joueurs n'auront pas le temps de s'ennuyer dans les mois à venir. Dès cet automne, une mise à jour encore anonyme viendra étoffer l'expérience de jeu. Au menu, de nouveaux thèmes de couleurs pour l'interface utilisateur, une zone inédite autour d'un tas de bois pourri, et surtout l'arrivée très attendue d'une monture scarabée pomme de terre. Cette nouveauté devrait considérablement modifier la façon dont les aventuriers miniatures parcourent le jardin.

L'hiver s'annonce tout aussi riche avec une autre mise à jour majeure. Obsidian prévoit notamment d'intégrer de nouveaux bâtiments, des matériaux de construction inédits, de redoutables boss et des créatures supplémentaires. Les joueurs les plus investis pourront également mettre la main sur des outils de niveau 4, indispensables pour faire face aux menaces grandissantes de cet environnement hostile.

Des fonctionnalités très attendues et des secrets bien gardés

Au-delà de ces fenêtres de tir précises, la section des plans futurs de la feuille de route évoque une nouvelle fois une fonctionnalité réclamée de longue date, la possibilité de déplacer l'intégralité de sa base. Cependant, de nombreuses fonctionnalités à venir sont littéralement masquées sur le document officiel pour entretenir le mystère. Les développeurs semblent vouloir préserver la surprise concernant un type d'ennemi particulier, deux nouvelles zones à explorer et une option de construction mystère.

Malgré ce programme chargé, un élément n'est pas mentionné, la date de sortie de la version 1.0. Le passage à la version définitive de Grounded 2 n'est mentionné nulle part dans cette nouvelle communication, ce qui signifie que les développeurs n'ont encore rien arrêté, et qu'ils ont potentiellement encore d'autres idées pour étendre l'univers de Grounded 2.













Les joueurs devront donc s'armer de patience et profiter des nombreuses mises à jour de contenu prévues pour cette deuxième année d'accès anticipé, en espérant que le jardin dévoilera bientôt tous ses ultimes secrets. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :