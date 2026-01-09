Grounded 2 annonce le contenu de sa prochaine mise à jour

Obsidian Entertainment a, récemment, détaillé la prochaine mise à jour majeure de Grounded 2, qui apportera de belles nouveautés.
Disponible depuis le mois de juillet 2025, Grounded 2
accueille régulièrement de nouvelles mises à jour, introduisant des nouveautés ou bien corrigeant certains éléments. Encore en accès anticipé sur PC et Xbox Series, Obsidian Entertainment compte bien peaufiner encore pendant un temps l'un de ses derniers titres. D'ailleurs, Grounded 2 profitera prochainement d'une nouvelle mise à jour, avec des nouveautés qui vont plaire
.
La prochaine mise à jour de Grounded 2 se dévoile
C'est lors du New Game+ Showcase, qui a eu lieu le 8 janvier 2026, Obsidian Entertainment a parlé de la prochaine mise à jour majeure de Grounded 2, baptisée « Winter Update »
. Ainsi, ce nouveau patch introduira un tout nouveau biome à explorer
. Évidemment, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à de nouveaux insectes
, qui pourront se montrer agressifs.
D'ailleurs, les développeurs ont prévu d'ajouter les abeilles, mais aussi les fourmis noires sur Grounded 2
. Sans oublier, les criquets et les perce-oreilles. En les vainquant, la communauté pourra fabriquer de nouvelles armures et nouvelles armes
, grâce aux ressources obtenues. Le jeu de survie devrait également se doter d'un nouveau « buggy »
, soit une coccinelle, qui permettra aux joueurs et aux joueuses de se déplacer rapidement sur la carte et pourra servir de tank lors des affrontements. Celle-ci sera équipée d'un canon à eau.
Une date de sortie pour la mise à jour « Winter's Update » de Grounded 2 ?
Malheureusement, à l'heure actuelle, Obsidian Entertainment n'a pas partagé de date de sortie pour cette toute nouvelle mise à jour devant arriver sur Grounded 2
. Étant donné qu'elle est baptisée « Winter's Update », celle-ci devrait être déployée au cours de cet hiver, mais nous n'en savons pas plus. Évidemment, nous vous tiendrons informés.
Rappelons, en guise de conclusion, que Grounded 2
est actuellement disponible en accès anticipé sur PC et Xbox Series. Le titre figure dans le catalogue du Game Pass.
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