Grounded 2 annonce le contenu de sa prochaine mise à jour

Obsidian Entertainment a, récemment, détaillé la prochaine mise à jour majeure de Grounded 2, qui apportera de belles nouveautés.

La prochaine mise à jour de Grounded 2 se dévoile

Une date de sortie pour la mise à jour « Winter's Update » de Grounded 2 ?

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Disponible depuis le mois de juillet 2025,accueille régulièrement de nouvelles mises à jour, introduisant des nouveautés ou bien corrigeant certains éléments. Encore en accès anticipé sur PC et Xbox Series, Obsidian Entertainment compte bien peaufiner encore pendant un temps l'un de ses derniers titres. D'ailleurs,C'est lors du New Game+ Showcase, qui a eu lieu le 8 janvier 2026,. Ainsi,. Évidemment, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à, qui pourront se montrer agressifs.D'ailleurs, les développeurs ont prévu d'ajouter les abeilles, mais aussi les fourmis noires sur. Sans oublier, les criquets et les perce-oreilles. En les vainquant, la communauté pourra fabriquer, grâce aux ressources obtenues., soit une coccinelle, qui permettra aux joueurs et aux joueuses de se déplacer rapidement sur la carte et pourra servir de tank lors des affrontements. Celle-ci sera équipée d'un canon à eau.Malheureusement, à l'heure actuelle,. Étant donné qu'elle est baptisée « Winter's Update », celle-ci devrait être déployée au cours de cet hiver, mais nous n'en savons pas plus. Évidemment, nous vous tiendrons informés.Rappelons, en guise de conclusion, queest actuellement disponible en accès anticipé sur PC et Xbox Series. Le titre figure dans le catalogue du Game Pass.