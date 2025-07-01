Grounded 2 : Date de sortie, gameplay, plateformes, tout savoir avant son lancement

Retrouvez un résumé de tout ce qu'il y a à savoir au sujet de Grounded 2, le jeu d'action-aventure et de survie d'Obsidian Entertainment.
Pour vous préparer au mieux à la sortie du nouvel opus Grounded, que vous soyez impatients de poser les mains dessus ou bien que vous ne sachiez pas encore si vous allez l'acheter, nous vous avons préparé un récapitulatif de ce qu'il faut savoir à propos de Grounded 2
, notamment en ce qui concerne sa date de sortie, son gameplay mais aussi les plateformes visées.
Date de sortie de Grounded 2
Avant de vous partager de plus amples détails concernant le deuxième opus de la franchise Grounded, rappelons que la sortie de Grounded 2 est prévue pour le 29 juillet 2025
. À cette date, le titre d'Obsidian Entertainment et de Xbox Game Studios débarquera en accès anticipé
(early access).
D'ailleurs, c'est lors du Xbox Games Showcase, qui a eu lieu au cours du mois de juin dernier, que les équipes en charge ont dévoilé officiellement, et pour la première fois, Grounded 2
, pour le plus grand bonheur des fans de la licence.
Sur quelle(s) plateforme(s) sort Grounded 2 ?
Selon les dernières informations connues, Grounded 2 arrive, à la date mentionnée ci-dessus, sur PC ainsi que sur Xbox Series
. Le soft entrera, dès lors, dans le fameux service de Microsoft, le Game Pass.
Pour le moment, nous ne savons pas encore si Grounded 2
sortira, un jour ou l'autre, sur les consoles PlayStation. Toutefois, cela est plausible, étant donné que le premier titre s'est offert des portages sur PS4 et PS5, par le passé. Affaire à suivre, sur ce point, donc.
Grounded 2, qu'est-ce que c'est ?
Comme dit précédemment, Grounded 2 est considéré comme un jeu d'action-aventure mais aussi de survie
. Sur le titre, les joueurs et les joueuses incarnent des personnages disposant d'une « taille de fourmi
» et doivent explorer des « coins autrefois familiers
» qui sont « devenus des terres étranges et inexplorées
».
Tout comme son aîné, Grounded 2 peut être parcouru en solo ou bien avec des amis
, puisque le jeu d'Obsidian Entertainment propose de la coopération en ligne. Dans une publication sur la page Steam du soft, les développeurs ont précisé que Grounded 2 sera, d'une certaine manière, plus conséquent que le premier opus
:
Grounded était une expérience en arrière-cour, que nous avons construite avec la communauté Steam. Grounded 2 est la prochaine évolution : même travail d'équipe, même chaos, mais à une échelle bien plus grande.
Quelle est l'histoire de Grounded 2 ?
Obisdian Entertainment a précisé que Grounded 2 se déroule à Brookhollow Park, une zone bien plus importante que celle du premier titre
: « La zone de départ est à elle seule presque aussi grande que l'arrière-cour du premier jeu. Vous devrez toujours fabriquer des objets, survivre et faire équipe en coopération à la première ou à la troisième personne, mais les enjeux, l'échelle et les secrets ont tous grandi
».
Les joueurs et les joueuses peuvent, par ailleurs, s'attendre à retrouver les quatre adolescents originaux, mais un peu plus âgés et surtout plus coriaces. Ces premiers devront également résoudre un mystère, qui sera présenté dès le début du jeu.
Des informations sur le gameplay de Grounded 2
En ce qui concerne le gameplay, Grounded 2 proposera, bien évidemment, plusieurs nouveautés
, tout en gardant l'essentiel des mécaniques de la licence. Ainsi, sur ce deuxième opus, la communauté pourra découvrir de nouveaux biomes mais aussi de nouveaux insectes
. En outre, les développeurs ont ajouté des montures, dites « Buggys »
, qui peuvent non seulement vous aider à vous déplacer d'un point A à un point B mais aussi être de véritables « partenaires de construction
» et « vos alliés en combat, vos échappatoires d'urgence
».Le studio de développement a également revu le système de combat afin d'offrir des affrontements plus tactiques et plus intenses
. De plus, Grounded 2 proposera un nouvel outil, soit l'Omni-Tool
, qui peut devenir une hache, un marteau, une pelle ou encore une clé. Cet item devrait ainsi désencombrer l'inventaire des joueurs, mais aussi simplifier leurs constructions. Remarquons, qui plus est, que sur Grounded 2, les joueurs et les joueuses auront accès à des archétypes uniques
, qui disposent chacun de capacités distinctes.
Peu de temps après l'annonce lors du Xbox Games Showcase, Obsidian Entertainment a précisé que Grounded 2 a le droit à un mode arachnophobe
. Une nouvelle qui devrait ravir celles et ceux qui ont peur des insectes à huit pattes.
Dans tous les cas, pour découvrir ce que nous réserve Grounded 2
, il va falloir patienter jusqu'à sa sortie, qui est fixée au 29 juillet 2025. Date à laquelle Grounded 2
se rendra disponible en accès anticipé sur PC et Xbox Series.
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