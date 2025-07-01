Grounded 2 : Date de sortie, gameplay, plateformes, tout savoir avant son lancement

Retrouvez un résumé de tout ce qu'il y a à savoir au sujet de Grounded 2, le jeu d'action-aventure et de survie d'Obsidian Entertainment.

Date de sortie de Grounded 2

Sur quelle(s) plateforme(s) sort Grounded 2 ?

Grounded 2, qu'est-ce que c'est ?

Grounded était une expérience en arrière-cour, que nous avons construite avec la communauté Steam. Grounded 2 est la prochaine évolution : même travail d'équipe, même chaos, mais à une échelle bien plus grande.

Quelle est l'histoire de Grounded 2 ?

Des informations sur le gameplay de Grounded 2

Pour vous préparer au mieux à la sortie du nouvel opus Grounded, que vous soyez impatients de poser les mains dessus ou bien que vous ne sachiez pas encore si vous allez l'acheter, nous vous avons préparé, notamment en ce qui concerne sa date de sortie, son gameplay mais aussi les plateformes visées.Avant de vous partager de plus amples détails concernant le deuxième opus de la franchise Grounded, rappelons que. À cette date,(early access).D'ailleurs, c'est lors du Xbox Games Showcase, qui a eu lieu au cours du mois de juin dernier, que les équipes en charge ont dévoilé officiellement, et pour la première fois,, pour le plus grand bonheur des fans de la licence.Selon les dernières informations connues,. Le soft entrera, dès lors, dans le fameux service de Microsoft, le Game Pass.Pour le moment, nous ne savons pas encore sisortira, un jour ou l'autre, sur les consoles PlayStation. Toutefois, cela est plausible, étant donné que le premier titre s'est offert des portages sur PS4 et PS5, par le passé. Affaire à suivre, sur ce point, donc.Comme dit précédemment,. Sur le titre, les joueurs et les joueuses incarnent des personnages disposant d'une « taille de fourmi » et doivent explorer des « coins autrefois familiers » qui sont « devenus des terres étranges et inexplorées ».Tout comme son aîné,, puisque le jeu d'Obsidian Entertainment propose de la coopération en ligne. Dans une publication sur la page Steam du soft, les développeurs ont précisé queObisdian Entertainment a précisé que: « La zone de départ est à elle seule presque aussi grande que l'arrière-cour du premier jeu. Vous devrez toujours fabriquer des objets, survivre et faire équipe en coopération à la première ou à la troisième personne, mais les enjeux, l'échelle et les secrets ont tous grandi ».Les joueurs et les joueuses peuvent, par ailleurs, s'attendre à retrouver les quatre adolescents originaux, mais un peu plus âgés et surtout plus coriaces. Ces premiers devront également résoudre un mystère, qui sera présenté dès le début du jeu., tout en gardant l'essentiel des mécaniques de la licence. Ainsi, sur ce deuxième opus, la communauté pourra découvrir. En outre, les développeurs ont ajouté, qui peuvent non seulement vous aider à vous déplacer d'un point A à un point B mais aussi être de véritables « partenaires de construction » et « vos alliés en combat, vos échappatoires d'urgence ».. De plus,, qui peut devenir une hache, un marteau, une pelle ou encore une clé. Cet item devrait ainsi désencombrer l'inventaire des joueurs, mais aussi simplifier leurs constructions. Remarquons, qui plus est, que, qui disposent chacun de capacités distinctes.Peu de temps après l'annonce lors du Xbox Games Showcase, Obsidian Entertainment a précisé que. Une nouvelle qui devrait ravir celles et ceux qui ont peur des insectes à huit pattes.Dans tous les cas, pour découvrir ce que nous réserve, il va falloir patienter jusqu'à sa sortie, qui est fixée au 29 juillet 2025. Date à laquellese rendra disponible en accès anticipé sur PC et Xbox Series.