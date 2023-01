Graveyard Keeper : Graines, où en acheter ?

Acheter des graines sur Graveyard Keeper

Creuseur (situé sur le chemin pour aller au Phare) En vente :

Graine de chanvre

Fermier (au sud de la ferme céréalière) En vente : Graine de chou (rang I) Graine de carotte (rang I) Graine de blé (rang I) Graine de betterave (rang I) Graine d'oignon (rang II) Graine de lentille (rang II) Graine de citrouille (rang II)

Marchand (près de la Taverne du Village) En vente : Graine de vigne (rang II et III)



Graveyard Keeper, développé par Lazy Bear Games et édité par tinyBuild, nous invite à incarner un gardien de cimetière, devant accomplir différentes tâches/quêtes. En plus de devoir améliorer la qualité du vieux cimetière et de l'église, nous avons la possibilité de faire pousser des récoltes. Or, pour cela, il convient de posséder des graines. Sur Graveyard Keeper, plusieurs PNJ vendent des graines. Certaines ne peuvent être achetées qu'après avoir débloqué un rang/niveau particulier avec ledit personnage. Comme vous le savez probablement déjà, le Marchand n'est disponible qu'un seul jour de la semaine. En revanche, les autres PNJ cités ci-dessus sont présents tous les jours.