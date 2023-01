Graveyard Keeper : Les différents jours et leur symbole

Les jours et leur symbole sur Graveyard Keeper

Astrologue Description : « Il est sage et fatigué de tout, même de la vie »

Emplacement : Près du Phare

Inquisiteur Description : « Mieux vaux ne pas être son ennemi »

Emplacement : À la Colline aux Sorcières

Marchand Description : « Il est toujours prêt à faire des affaires. Sauf à l'heure du dîner »

Emplacement : Dans le Village

Mlle Charme Description : « Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas chez cette femme »

Emplacement : Dans la Taverne du Village

Évêque Description : « Sa devise : prier, prêcher et toujours avoir l'air d'avoir gagné la loterie »

Emplacement : Devant l'Église

Serpent Description : « Semble dangereux. Vous comprenez pourquoi tout le monde l'appelle serpent »

Emplacement : Dans les sous-sols

Considéré comme un Stardew Valley-like,est développé par Lazy Bear Games et édité par tinyBuild. Étant un jeu de gestion et de simulation, le soft propose diverses mécaniques intéressantes, notamment une autour du temps qui passe, et plus précisément autour des. Dans ce guide, nous nous intéressons à cet aspect du soft en vous donnantL'interface deest composé de plusieurs éléments. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent notamment apercevoir, en haut et à gauche de leur écran, un cercle représentant à la fois les jours mais aussi la période de la journée vécue (nuit, matin, etc.). Ce qui nous intéresse ici est le cadran affichant(comme sur l'image ci-dessous).En effet, sur, chaque jour (six, au total) est affilié à un symbole, représentant un PNJ important pour lequel vous devrez accomplir des quêtes. La liste ci-dessous, composée d'images, vous montre quel est le symbole de chaque visiteur (au-dessus de la tête de ces derniers) et vous apporte des informations quant à leur emplacement.De ce fait, comme vous l'aurez sans doute deviné, vous ne pourrez rencontrer lesdits PNJ que lorsque le cadran affiche leur symbole. Par exemple, si vous désirez aller parler à l'Astrologue, situé près du Phare, il va vous falloir attendre le jour représenté par le symbole en forme de lune, sur fond bleu. De la même manière, afin de rendre visite à l'Évêque, vous devrez vous rendre devant l'Église au moment où vous verrez le symbole sur fond violet apparaître sur le cadran.Rappelons, pour conclure, queest à retrouver sur PC, Mac, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.