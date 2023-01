Les points verts, rouges et bleus sur Graveyard Keeper

Comment en obtenir ?

Points verts → « Les points verts représentent votre connaissance de la nature des choses et de la nature elle-même ».

Points rouges → « Les points rouges représentent les compétences manuelles ainsi que votre capacité à travailler les matériaux ».

Points bleus → « Les points bleus représentent votre connaissance spirituelle du monde immatériel ».

À quoi servent les points verts, rouges et bleus ?

Sur, les joueurs et les joueuses doivent impérativement gagner desafin de débloquer des technologies, permettant d'accéder à certaines constructions, ressources ou bien actions. D'ailleurs, nous vous expliquons, dans ce qui suit.Étant des éléments de gameplay très importants, sur, lessont décrits comme ceci, dans le tutoriel, accessible via le menu in-game :Comme vous l'aurez compris, c'est donc en réalisant différentes actions que vous gagnerez des. Par exemple, en coupant un arbre, vous obtiendrez des. Cuisinier des plats rapportent des. Certains items fabriqués peuvent également vous rapporter des points : nous pensons notamment aux Fioles coniques, qui donnent desVous vous en rendrez compte par vous-même, mais lessont assez faciles à obtenir. En revanche, lesse font un peu plus rares. Afin d'en gagner, nous vous conseillons d'étudier (à une table d'études) certains éléments alchimiques, tels que la graisse, la peau, le cerveau, les intestins ou encore le sang qui peuvent être obtenus sur les corps. Il est également possible d'étudier des objets, notamment les clôtures, croix ou bien les bougies, et même fabriquer des items bien spécifiques, afin d'en obtenir.De manière générale, étudier un item permet de récupérer des. De ce fait, n'hésitez pas à mener des études assez régulièrement. À ce sujet, notons que lorsque vous lisez la description d'un objet, vous pouvez voir si vous l'avez déjà étudié ou non. Si ce n'est pas le cas, vous verrez quel type de points vous gagnerez en menant ladite étude (comme sur l'image ci-dessus).Sur, vous pouvez voir le nombre deque vous possédez de différentes manières : vous verrez une ligne apparaître sous votre jauge d'énergie, lorsque vous en ramasserez (comme sur l'image ci-dessus). Autrement, vous pouvez en prendre connaissance en vous rendant dans l'onglet « Technologie » du menu in-game.Comme dit précédemment, lessont utiles et absolument nécessaires sur. C'est grâce à eux que vous pourrez débloquer des technologies, regroupées sous six catégories : « Anatomie et Alchimie », « Théologie », « Écriture », « Agriculture et Nature » ainsi que « Forgeage » et « Construction ». Les technologies permettent de fabriquer certains objets ou constructions, débloquer des talents, etc. Ainsi, comme vous l'aurez compris, toute votre aventure surest conditionnée par l'obtention de technologies, et donc par lesest à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch ainsi que sur smartphones (iOS et Android). Plusieurs guides , sur différents aspects du jeu, sont disponibles dans nos colonnes. Si vous souhaitez découvrir le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur diverses plateformes :