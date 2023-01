Obtenir des points de Science sur Graveyard Keeper

Papier propre À fabriquer à un établi d'église, en échange de papier en peau de porc.

Notes Histoire x 1 Obtenue en terminant des quêtes ou bien en échangeant du Vin avec Vagner à la Taverne (après avoir atteint un certain niveau d'amitié avec lui). Il est également possible d'en fabriquer via le bureau. Encre et Stylo x 1 À acheter à l'Astrologue ou à crafter soi-même. Papier propre x 1

Chapitre Notes x 3 Les trois doivent être de même qualité. Cet élément est représenté par une étoile en bronze, en argent ou bien en or.

Livre Livre souple x 1 Chapitre x 1



Sur Graveyard Keeper, développé par le studio Lazy Bear Games, les joueurs et les joueuses peuvent devenir des apprentis alchimistes et étudier différentes ressources afin d'en connaître leur composition. Par exemple, il est tout à fait possible de mener une étude sur des légumes, tels que des betteraves ou encore carottes. C'est ainsi que vous gagnerez, notamment, des points verts, rouges et/ou bleus. Pour étudier, il convient de posséder de la Foi ainsi que des points de Science. D'ailleurs, dans ce guide, nous vous expliquons comment obtenir des points de Science. Comme dit précédemment, les points de Science sont absolument nécessaires pour étudier un élément, sur Graveyard Keeper. Au début de l'aventure, vous en aurez un certain nombre. Néanmoins, à force d'étudier, vous finirez par ne plus en avoir. Heureusement, il existe quelques solutions pour regagner des points de Science, et ainsi continuer à mener des études. Tout d'abord, il faut que vous ayez deux structures bien spécifiques, dans les sous-sols de l'église : un établi d'église et un bureau. Grâce à la dernière structure citée, vous pourrez, entre autres, fabriquer du papier propre, des notes mais aussi des chapitres et des livres. Comme vous vous en doutez déjà, pour chacun de ces items, il va vous falloir rassembler un certain nombre de ressources. Néanmoins, une fois que ces objets sont craftés, vous n'avez plus qu'à les étudier à une table d'études pour gagner des points de Science. En ce qui concerne les ressources demandées pour les éléments cités précédemment, voici une liste non exhaustive qui pourrait vous aider : De notre côté, en décomposant un lot de Notes (étoile en bronze) à une table d'études, nous avons obtenu 4 points de Science. Un chapitre (étoile en bronze) nous a permis de récupérer 15 points de Science, contre 7 pour l'objet Notes (étoile en or). Un papier propre donne 2 points de Science et un livre 30. Graveyard Keeper est à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch ainsi que sur smartphones (iOS et Android).