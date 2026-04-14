Graveyard Keeper est très populaire, après avoir été donné gratuitement
Publié par Clémence Usseglio
le 14 avril 2026 à 15h13
le 14 avril 2026 à 15h13
Graveyard Keeper a, récemment, regagné en popularité, après avoir été distribué gratuitement aux joueurs.
Comme vous le savez probablement déjà, après avoir annoncé le deuxième opus de la franchise, tinyBuild et LazyBear Games ont fait un beau cadeau à la communauté : Graveyard Keeper était proposé gratuitement, et ce, pendant quelques jours (jusqu'au 13 avril dernier). Cette stratégie a porté ses fruits, étant donné que Graveyard Keeper connaît un vrai regain de popularité.
En effet, selon les statistiques partagées sur SteamCharts, Graveyard Keeper a, très récemment, atteint un pic de joueurs connectés en simultané plus qu'important : le 12 avril 2026, plus de 46 000 personnes y jouaient depuis Steam. Ce regain de popularité n'est pas du tout anodin, puisque Graveyard Keeper était gratuit sur la plateforme de Valve à ce moment-là.
Le PDG de tinyBuild, Alex Nichiporchik, a indiqué, via son compte Twitter/X, que Graveyard Keeper a atteint la position de 39ème jeu le plus joué sur Steam, le 12 avril dernier. Alex Nichiporchik ajoute ceci également : « Gagné presque 250k USD en vendant des DLC pour l'original. C'est juste sur Steam. Nous n'avons pas encore les chiffres des consoles. Donc ça fait sens quand on a beaucoup de DLC ».
Ainsi, la stratégie de tinyBuild et LazyBear Games a permis des retours très positifs, qui concernent également le prochain opus de la franchise, soit Graveyard Keeper 2.
Toujours selon Alex Nichiporchik, Graveyard Keeper 2, qui a été annoncé lors de l'événement Triple-i Initiative d'avril 2026, a dépassé la barre des 450 000 whishlists. Ce chiffre a, de ce fait, été atteint en moins d'une semaine. Et ce n'est pas rien, étant donné que Graveyard Keeper 2 est donc entré « dans le top 100 des jeux les plus ajoutés à la liste de souhaits sur Steam ». La distribution gratuite de Graveyard Keeper a très certainement joué un rôle sur ce point, là encore.
Rappelons, en guise de conclusion, que Graveyard Keeper est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.
Une belle popularité pour Graveyard Keeper
En effet, selon les statistiques partagées sur SteamCharts, Graveyard Keeper a, très récemment, atteint un pic de joueurs connectés en simultané plus qu'important : le 12 avril 2026, plus de 46 000 personnes y jouaient depuis Steam. Ce regain de popularité n'est pas du tout anodin, puisque Graveyard Keeper était gratuit sur la plateforme de Valve à ce moment-là.
Le PDG de tinyBuild, Alex Nichiporchik, a indiqué, via son compte Twitter/X, que Graveyard Keeper a atteint la position de 39ème jeu le plus joué sur Steam, le 12 avril dernier. Alex Nichiporchik ajoute ceci également : « Gagné presque 250k USD en vendant des DLC pour l'original. C'est juste sur Steam. Nous n'avons pas encore les chiffres des consoles. Donc ça fait sens quand on a beaucoup de DLC ».
Many are asking if it's worth it, to give away a game like this for free— Alex Nichiporchik (@aNichiporchik) April 13, 2026
Outside of the currently 400k wishlists for the sequel, we've also
Made almost 250k usd from selling DLCs for the original. This is just on Steam. Haven't gotten the console numbers yet
So it makes sense… https://t.co/37DHqMAgyY
Ainsi, la stratégie de tinyBuild et LazyBear Games a permis des retours très positifs, qui concernent également le prochain opus de la franchise, soit Graveyard Keeper 2.
Graveyard Keeper passe les 450 000 whishlists
Toujours selon Alex Nichiporchik, Graveyard Keeper 2, qui a été annoncé lors de l'événement Triple-i Initiative d'avril 2026, a dépassé la barre des 450 000 whishlists. Ce chiffre a, de ce fait, été atteint en moins d'une semaine. Et ce n'est pas rien, étant donné que Graveyard Keeper 2 est donc entré « dans le top 100 des jeux les plus ajoutés à la liste de souhaits sur Steam ». La distribution gratuite de Graveyard Keeper a très certainement joué un rôle sur ce point, là encore.
Graveyard Keeper 2 just breached Steam's top100 most wishlisted games— Alex Nichiporchik (@aNichiporchik) April 14, 2026
Currently at 450k wishlists
It was announced last Thursday https://t.co/671iw9XHv6 pic.twitter.com/fHkpO66w26
Rappelons, en guise de conclusion, que Graveyard Keeper est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.
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