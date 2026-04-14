Graveyard Keeper est très populaire, après avoir été donné gratuitement

Graveyard Keeper a, récemment, regagné en popularité, après avoir été distribué gratuitement aux joueurs.

Une belle popularité pour Graveyard Keeper

Many are asking if it's worth it, to give away a game like this for free



Outside of the currently 400k wishlists for the sequel, we've also



Made almost 250k usd from selling DLCs for the original. This is just on Steam. Haven't gotten the console numbers yet



So it makes sense… https://t.co/37DHqMAgyY — Alex Nichiporchik (@aNichiporchik) April 13, 2026

Graveyard Keeper passe les 450 000 whishlists

Graveyard Keeper 2 just breached Steam's top100 most wishlisted games



Currently at 450k wishlists



It was announced last Thursday https://t.co/671iw9XHv6 pic.twitter.com/fHkpO66w26 — Alex Nichiporchik (@aNichiporchik) April 14, 2026

Comme vous le savez probablement déjà, après avoir annoncé le deuxième opus de la franchise, tinyBuild et LazyBear Games ont fait un beau cadeau à la communauté :était proposé gratuitement, et ce, pendant quelques jours (jusqu'au 13 avril dernier).En effet, selon les statistiques partagées sur SteamCharts,: le 12 avril 2026, plus de 46 000 personnes y jouaient depuis Steam. Ce regain de popularité n'est pas du tout anodin, puisqueétait gratuit sur la plateforme de Valve à ce moment-là.Le PDG de tinyBuild, Alex Nichiporchik, a indiqué, via son compte Twitter/X, que. Alex Nichiporchik ajoute ceci également : « Gagné presque 250k USD en vendant des DLC pour l'original. C'est juste sur Steam. Nous n'avons pas encore les chiffres des consoles. Donc ça fait sens quand on a beaucoup de DLC ».Ainsi,Toujours selon Alex Nichiporchik,. Ce chiffre a, de ce fait, été atteint en moins d'une semaine. Et ce n'est pas rien, étant donné que Graveyard Keeper 2 est donc entré « dans le top 100 des jeux les plus ajoutés à la liste de souhaits sur Steam »., là encore.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.