Graveyard Keeper est très populaire, après avoir été donné gratuitement

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 14 avril 2026 à 15h13
Graveyard Keeper a, récemment, regagné en popularité, après avoir été distribué gratuitement aux joueurs.
Graveyard Keeper est très populaire, après avoir été donné gratuitement
Comme vous le savez probablement déjà, après avoir annoncé le deuxième opus de la franchise, tinyBuild et LazyBear Games ont fait un beau cadeau à la communauté : Graveyard Keeper était proposé gratuitement, et ce, pendant quelques jours (jusqu'au 13 avril dernier). Cette stratégie a porté ses fruits, étant donné que Graveyard Keeper connaît un vrai regain de popularité.

Une belle popularité pour Graveyard Keeper 

graveyard-keeper-visuel
En effet, selon les statistiques partagées sur SteamCharts, Graveyard Keeper a, très récemment, atteint un pic de joueurs connectés en simultané plus qu'important : le 12 avril 2026, plus de 46 000 personnes y jouaient depuis Steam. Ce regain de popularité n'est pas du tout anodin, puisque Graveyard Keeper était gratuit sur la plateforme de Valve à ce moment-là.

graveyard-keeper-steamcharts-statistiques-avril-2026
Le PDG de tinyBuild, Alex Nichiporchik, a indiqué, via son compte Twitter/X, que Graveyard Keeper a atteint la position de 39ème jeu le plus joué sur Steam, le 12 avril dernier. Alex Nichiporchik ajoute ceci également : « Gagné presque 250k USD en vendant des DLC pour l'original. C'est juste sur Steam. Nous n'avons pas encore les chiffres des consoles. Donc ça fait sens quand on a beaucoup de DLC ».


Ainsi, la stratégie de tinyBuild et LazyBear Games a permis des retours très positifs, qui concernent également le prochain opus de la franchise, soit Graveyard Keeper 2.

Graveyard Keeper passe les 450 000 whishlists

graveyard-keeper-2-combat
Toujours selon Alex Nichiporchik, Graveyard Keeper 2, qui a été annoncé lors de l'événement Triple-i Initiative d'avril 2026, a dépassé la barre des 450 000 whishlists. Ce chiffre a, de ce fait, été atteint en moins d'une semaine. Et ce n'est pas rien, étant donné que Graveyard Keeper 2 est donc entré « dans le top 100 des jeux les plus ajoutés à la liste de souhaits sur Steam ». La distribution gratuite de Graveyard Keeper a très certainement joué un rôle sur ce point, là encore. 


Rappelons, en guise de conclusion, que Graveyard Keeper est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Graveyard Keeper, le jeu de simulation de cimetière médiéval, est gratuit, mais faites vite
Graveyard Keeper 10 avril 2026

Graveyard Keeper, le jeu de simulation de cimetière médiéval, est gratuit, mais faites vite

Le jeu de simulation de Lazy Bear Games, Graveyard Keeper, adopte la gratuité pendant quelques jours, en ce mois d'avril 2026.
Graveyard Keeper : Comment gagner des points verts, rouges et bleus ?
Graveyard Keeper 09 janvier 2023

Graveyard Keeper : Comment gagner des points verts, rouges et bleus ?

Les points verts, rouges et bleus sont très utiles sur Graveyard Keeper. Nous vous indiquons, d'ailleurs, comment en gagner dans ce guide.
Graveyard Keeper : Comment obtenir des points de Science ?
Graveyard Keeper 09 janvier 2023

Graveyard Keeper : Comment obtenir des points de Science ?

Sur Graveyard Keeper, pour mener à bien des études, il est nécessaire d'avoir des points de Science. Nous vous indiquons comment en obtenir.

commentaire (0)