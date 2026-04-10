Graveyard Keeper, le jeu de simulation de cimetière médiéval, est gratuit, mais faites vite

Le jeu de simulation de Lazy Bear Games, Graveyard Keeper, adopte la gratuité pendant quelques jours, en ce mois d'avril 2026.
Sorti en 2018 et désormais disponible sur plusieurs plateformes de jeu, Graveyard Keeper
, qui est développé par Lazy Bear Games et édité par tinyBuild, est un jeu de simulation de cimetière médiéval. Considéré comme un Stardew Valley-like, le titre est plutôt apprécié par les joueurs et les joueuses. Toutefois, il se peut que vous ne l'ayez jamais essayé. Si tel est le cas, sachez que Graveyard Keeper est actuellement gratuit, mais l'offre expire dans très peu de temps
.
Graveyard Keeper est gratuit pendant une durée limitée
En effet, pour célébrer l'annonce du deuxième opus de la licence et permettre aux joueurs d'essayer le premier titre, le studio de développement Lazy Bear Games a décidé de rendre Graveyard Keeper gratuit
. Cette offre est notamment disponible sur Steam, PS Store et Xbox Store. Notons, à ce propos, qu'il va tout de même falloir être rapide, étant donné que Graveyard Keeper est gratuit jusqu'au 13 avril 2026
. Après cette date, le jeu de simulation de Lazy Bear Games devra être acheté et retrouvera son prix d'origine.
C'est, en tout cas, une belle opportunité pour la communauté de se procurer Graveyard Keeper sans avoir à débourser un seul centime, et donc de découvrir la licence, avant l'arrivée du prochain opus
.
Graveyard Keeper 2 est en développement
Lors de l'événement Triple-i Initiative, qui a eu lieu le jeudi 9 avril 2026, Lazy Bear Games a annoncé que Graveyard Keeper
va avoir le droit à une suite. Ce nouvel opus, baptisé Graveyard Keeper 2, proposera des nouveautés en termes de gameplay et nous permettra d'endosser le rôle de Grand Inquisiteur dans un royaume au bord du chaos. Si vous désirez en savoir plus à ce sujet, sachez que nous vous parlons de Graveyard Keeper 2 dans un article dédié.
En guise de conclusion, rappelons que Graveyard Keeper
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.
commentaire (1)
Oh merci c'est récupéré sur Steam et ps5 Merci beaucoup