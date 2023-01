Graveyard Keeper : Huile, comment en fabriquer ?

Fabriquer de l'huile sur Graveyard Keeper

Dosse x 12

Pièce en Fer Complexe x 4

Morceau de pierre x 10

Sur Graveyard Keeper, certaines ressources ne peuvent être trouvées ou bien achetées et doivent impérativement être craftées. C'est le cas, par exemple, de l'huile. D'ailleurs, dans ce guide dédié, nous vous expliquons comment fabriquer de l'huile sur le titre de Lazy Bear Games et de tinyBuild. Sur Graveyard Keeper, l'huile est une ressource importante et nécessaire pour confectionner certains objets (pâte à polir, etc.) ou même des plats, redonnant de l'énergie ou pouvant être vendus. Par exemple, des beignets de poisson ou des beignets aux oignons demandent d'avoir une certaine quantité d'huile dans son inventaire. Pour confectionner de l'huile, il vous faudra tout d'abord avoir débloqué la technologie « Œnologie », à retrouver dans l'onglet « Agriculture et Nature ». En effet, cela vous permettra, entre autres, de construire un Pressoir. Pour fabriquer cette structure, vous aurez besoin des éléments suivants : Une fois que vous avez un Pressoir dans votre Cour, il ne vous reste plus qu'à collecter de la graisse. Cet élément peut être retiré des corps, apportés par l'Âne et arrivant à la Morgue. Dès que vous possédez trois pièces de graisse, dirigez-vous vers votre Pressoir. Interagissez avec ladite construction et cliquez sur « Huile », figurant tout en bas de la liste (en fonction des technologies débloquées). C'est ainsi que vous obtiendrez 10 huiles. Graveyard Keeper est à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch ainsi que sur smartphones (iOS et Android).