Gran Turismo 7 affiche un nombre de joueurs mensuels impressionnant pour son âge

Alors que son 4e anniversaire approche à grands pas, Gran Turismo 7 continue de captiver les foules et d'attirer de nouveaux pilotes, au point d'être considéré comme le plus grand succès de la franchise.
Si vous étiez déjà joueur à la sortie de la PlayStation, vous avez certainement assisté aux débuts de l'une des franchises de course les plus célèbres au monde : Gran Turismo. Près de 28 ans plus tard, les divers titres de la franchise cumulent plus de 100 millions d'exemplaires vendus, alors qu'il a bien failli ne jamais connaître un tel succès
. Le dernier opus en date, Grand Turismo 7
, n'a d'ailleurs pas à rougir avec plus de 14 millions de copies écoulées depuis son lancement
.
En effet, Gran Turismo 7 a beau être le petit dernier de la franchise, il est sorti il y a presque 4 ans, le 4 mars 2022. Pourtant, le jeu possède encore une base de joueurs réguliers assez importante
, comme l'a confirmé Kazunori Yamauchi, le réalisateur de la licence.
Gran Turismo 7 toujours au top avec plus de 2 millions de joueurs actifs mensuels
Interrogé par le média GT Planet
, Kazunori Yamauchi révélait que Gran Turismo 7 totalisait environ 2 millions de joueurs mensuels. Si le réalisateur de la licence est surpris par le chiffre, il déclare que cette base de pilotes fidèles repose notamment sur des mises à jour de contenus régulières
.
Gran Turismo 7 est sorti il y a plusieurs années, et pourtant, on compte encore plus de 2 millions d'utilisateurs actifs, sans compter les nouveaux venus. Le succès actuel de Gran Turismo 7 est probablement le plus grand de toute la série. C'est un phénomène inédit, aussi bien pour nous que pour PlayStation.
La mise à jour gratuite Spec III, un ajout qui a comblé les rookies des circuits et les pilotes vétérans
Si les pilotes présents depuis les débuts du jeu représentent une part importante des joueurs de Gran Turismo 7, le titre a récemment marqué les esprits en dévoilant le DLC Power Pack et la mise à jour Spec III.
Celle-ci a introduit quelques nouveautés qui ont piqué la curiosité des joueurs, notamment l'ajout du circuit de Yas Marina et le retour du légendaire Espace F1 parmi les véhicules utilisables.
Pilotes de tous âges, si vous souhaitez rejoindre la course, nous vous rappelons que Gran Turismo 7 est disponible exclusivement sur PlayStation 5 et PlayStation 4
.
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