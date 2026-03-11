Gran Turismo 7 : Trois voitures de légende débarquent gratuitement avec la 1.68

La mise à jour 1.68 de Gran Turismo 7 arrive le 12 mars avec son lot de nouveautés gratuites. Au programme, trois véhicules inédits allant du restomod américain au SUV urbain, ainsi que quatre nouveaux événements de course pour enrichir l'expérience des pilotes virtuels.
C'est l'heure de la mise à jour 1.68 pour Gran Turismo 7
, qui continue d'ajouter du contenu à ses joueurs, alors que le développement d'un nouvel épisode a débuté il y a peu
. En plus de trois nouveaux véhicules, des défis inédits et quelques autres ajouts sont de la partie. Voici ce qu'il faut retenir du patch 1.68 de Gran Turismo 7
, qui arrive donc ce jeudi 12 mars.
Trois nouveaux véhicules pour tous les styles de conduite
Polyphony Digital continue de choyer sa communauté avec le déploiement de la version 1.68 de son célèbre simulateur de conduite. Disponible dès le 12 mars (dès 8h), cette rustine logicielle gratuite promet de relancer l'intérêt des joueurs grâce à un savant mélange de nostalgie et de modernité automobile.
David Robinson, responsable de marque chez Sony Interactive Entertainment, souligne l'importance de cette sélection de véhicules qui balaie plusieurs décennies d'histoire automobile. Le studio japonais a en effet pris l'habitude de mélanger les genres pour satisfaire une base de joueurs aux attentes très variées
.
Comme toujours, l'attrait principal de cette mise à jour réside indéniablement dans l'ajout de trois nouvelles voitures, disponibles dans les différentes concessions du titre
. Chacune apporte une philosophie de pilotage unique, de la piste pure à la balade urbaine.
Chevrolet Camaro Race-Mod de 1969
Disponible dans le Brand Central, ce véhicule est une réinterprétation moderne de la mythique Camaro Z28, célèbre héroïne des courses Trans-Am. À l'origine, cette machine américaine a été conçue pour concurrencer la Ford Mustang
, propulsée par un puissant moteur V8. La version imaginée par les développeurs conserve l'esprit classique avec une posture agressive, tout en intégrant des éléments modernes inspirés du mouvement restomod.
Les joueurs pourront profiter d'un habitacle dépouillé pour la course et d'un V8 turbocompressé développant la bagatelle de 667 chevaux.
Mazda RX-7 Type R de 1991
Les amateurs de voitures japonaises seront ravis de retrouver le premier modèle de la troisième génération de la RX-7. Avec son design intemporel et son architecture légère, cette sportive a marqué les années 90. Le constructeur a massivement utilisé l'aluminium pour maintenir le poids autour de 1 260 kilos. Sous le capot, le fameux moteur rotatif couplé à un système twin-turbo séquentiel offre 255 chevaux.
Renault Captur S Edition TCe 140 de 2021
Plus surprenant, le jeu accueille un crossover urbain français
. Ce SUV compact offre un équilibre intéressant entre agilité et confort. Avec son moteur turbo, le Captur se veut polyvalent, capable de s'adapter aussi bien aux trajets quotidiens qu'aux routes sinueuses. Son intégration dans un jeu de course pur et dur prouve la volonté des développeurs de proposer une expérience automobile globale et diversifiée pour tous les passionnés
.
Quatre nouveaux défis sur les circuits mondiaux
Pour accompagner ces nouvelles montures, quatre événements inédits font leur apparition dans la section des Circuits mondiaux
. Les pilotes pourront tester leurs compétences sur la Sunday Cup européenne 400 au Dragon Trail, ou encore participer à la Clubman Cup japonaise 500 sur le Kyoto Driving Park. Les amateurs de sensations fortes se tourneront vers la Clubman Cup américaine 700 sur le tracé Michelin Raceway Road Atlanta, tandis que l'épreuve Touring car internationale 800 mettra les nerfs à rude épreuve sur le Circuit Gilles-Villeneuve au Canada.
Rendez-vous dès ce 12 mars pour découvrir tout cela dans Gran Turismo 7, uniquement disponible sur PS5.
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