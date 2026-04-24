Gran Turismo 7 accueille la mythique Twingo et deux autres voitures

Polyphony Digital déploie la mise à jour 1.69 pour Gran Turismo 7. Au programme, des bolides d'exception allant de la surpuissante Yangwang U9 à la cultissime Renault Twingo de 1993, accompagnés de nouveaux circuits et de défis inédits pour relancer la compétition.

Polyphony Digital continue d'enrichir l'expérience de son célèbre simulateur de course avec le déploiement de la mise à jour 1.69, alors que l'équipe prépare déjà l'avenir de la franchise. Ce nouveau contenu gratuit promet de ravir aussi bien les amateurs de très hautes performances que les nostalgiques des années quatre-vingt-dix, tout en préparant le terrain pour la prochaine grande saison compétitive.

Des véhicules aux antipodes pour satisfaire tous les pilotes

La véritable star de cette mise à jour de Gran Turismo 7 est sans conteste la Yangwang U9 de 2024, disponible via Brand Central. Ce monstre électrique, produit par la branche luxe de BYD, redéfinit les standards de la vitesse virtuelle. Reposant sur la plateforme propriétaire e4, elle dispose d'un moteur pour chaque roue, développant une puissance colossale de 1286 chevaux. Elle est capable d'atteindre les 100 kilomètres par heure en seulement 2,36 secondes. Sa tenue de route reste irréprochable grâce à son système de suspension avancé qui combine des technologies hydrauliques et pneumatiques.

Les puristes de l'automobile se tourneront vers la légende allemande, la Porsche 911 Turbo S Leichtbau 964 de 1993. Ce modèle extrêmement rare, produit à seulement 86 exemplaires dans le monde réel, est désormais accessible dans la section des voitures de légende. Bien qu'elle conserve la silhouette iconique de ses aînées, près de 80 % de ses composants ont été repensés à l'époque. Son moteur six cylindres à plat de 3,6 litres promet des sensations de conduite pures et exigeantes.

Enfin, pour une touche de nostalgie et de praticité, la célèbre Renault Twingo de 1993 fait son entrée dans les voitures d'occasion. Conçue pour remplacer la Super 5, cette petite citadine au design monospace à trois portes est propulsée par un modeste moteur quatre cylindres en ligne de 1,2 litre. Un ajout charmant qui ravira les pilotes en quête de défis décalés, mais aussi les plus nostalgiques d'entre nous.

De nouvelles épreuves et le retour de la compétition

Les pilotes qui trépignent d'impatience à l'idée de faire chauffer la gomme pourront se lancer dans trois nouveaux événements des Circuits Mondiaux. Le programme inclut la Ligue Schwarzwald sur le Circuit Gilles-Villeneuve, la Parade Hypercar sur le tracé de Yas Marina, et le Championnat du Monde de Voitures de Tourisme 900 sur l'Autódromo de Interlagos. Ces ajouts marquent officiellement le coup d'envoi de la nouvelle saison des Gran Turismo World Series.

En dehors des pistes, le Café s'enrichit du Menu Supplémentaire numéro 53 dédié aux Muscle Cars, réservé aux joueurs ayant atteint le niveau de collectionneur 55. Le mode Scapes reçoit également de nouveaux environnements pour immortaliser vos plus belles acquisitions.

Gran Turismo 7 est disponible uniquement sur PlayStation 5.