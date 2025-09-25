Gran Turismo 7 : Une grosse mise à jour gratuite avec de belles surprises confirmées

Quand sera-t-il possible de profiter de la mise à jour Spec III ?

La première nouveauté majeure de la mise à jour Spec III est l'arrivée de deux nouveaux circuits. D'ailleurs, les fidèles des courses du dimanche et des écuries de Drive to Survive pourront découvrir les sensations de courses cultes du calendrier de la Formule 1. Les tracés bientôt ajoutés à Gran Turismo 7 sont(aussi connu sous le nom de Grand Prix du Canada) et, course qui conclut chaque année la saison de Formule 1.En plus des deux circuits, la mise à jour Spec III de Gran Turismo 7 recevra son lot de véhicules inédits à piloter.notamment la Ferrari 296 GT3, la Mitsubishi FTO GP Version R et la Mine's Skyline GT-R V-Spec N1. Cette mise à jour ajoutera également au titreet plus encore.La mise à jour Spec III serade Gran Turismo 7. S'il a été confirmé qu'elle sera, aucune date plus précise n'a encore été partagée. Cependant, de nouvelles précisions sur son contenu devraient être dévoilées dans les semaines à venir. Alors amis pilotes, restez à l'écoute !