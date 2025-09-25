Gran Turismo 7 : Une grosse mise à jour gratuite avec de belles surprises confirmées

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 25 septembre 2025 à 12h01
Pilotes, préparez-vous à faire chauffer vos moteurs ! Gran Turismo 7 recevra une mise à jour gratuite juste à temps pour les fêtes avec deux nouveautés très attendues par les passionnés de sport automobile.
Gran Turismo 7 : Une grosse mise à jour gratuite avec de belles surprises confirmées
Profitant du State of Play du 24 septembre 2025, Gran Turismo 7 a fait une apparition qui a ravi les amateurs de simulation automobile. Même s'il est disponible depuis plus de 3 ans, le titre continue de recevoir des mises à jour régulières. La prochaine en date, Spec III, arrivera dans quelques semaines et son contenu a été présenté en vidéo.

Deux circuits emblématiques du Championnat du monde de Formule 1 ajoutés dans Gran Turismo 7 

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La première nouveauté majeure de la mise à jour Spec III est l'arrivée de deux nouveaux circuits. D'ailleurs, les fidèles des courses du dimanche et des écuries de Drive to Survive pourront découvrir les sensations de courses cultes du calendrier de la Formule 1. Les tracés bientôt ajoutés à Gran Turismo 7 sont le circuit Gilles-Villeneuve de Montréal (aussi connu sous le nom de Grand Prix du Canada) et la Yas Marina d'Abu Dhabi, course qui conclut chaque année la saison de Formule 1. 

Miniature vidéo

En plus des deux circuits, la mise à jour Spec III de Gran Turismo 7 recevra son lot de véhicules inédits à piloter. Huit nouvelles voitures rejoindront le garage, notamment la Ferrari 296 GT3, la Mitsubishi FTO GP Version R et la Mine's Skyline GT-R V-Spec N1. Cette mise à jour ajoutera également au titre la possibilité d'utiliser des pneus Dunlop, un enregistreur de données pour analyser vos performances en course, des défis hebdomadaires améliorés, une levée de la limite du niveau de collectionneur et plus encore.

Quand sera-t-il possible de profiter de la mise à jour Spec III ?

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La mise à jour Spec III sera accessible gratuitement et compatible avec les versions PS4, PS5 et PS VR2 de Gran Turismo 7. S'il a été confirmé qu'elle sera déployée en décembre 2025, aucune date plus précise n'a encore été partagée. Cependant, de nouvelles précisions sur son contenu devraient être dévoilées dans les semaines à venir. Alors amis pilotes, restez à l'écoute !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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