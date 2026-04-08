PlayStation vous offre la possibilité d'apparaître dans leurs jeux avec ce projet

Si vous avez toujours rêvé de devenir l'un des personnages d'un jeu vidéo PlayStation, sachez que la firme peut transformer votre souhait en réalité et le premier titre concerné sera Gran Turismo 7.
Depuis sa création, PlayStation a permis à des millions de joueurs de découvrir des univers uniques, de rencontrer des personnages incroyables et de vivre des histoires aussi épiques que bouleversantes.
Mais cette communauté grandissante et passionnée a aussi permis à la firme d'imaginer de nouvelles épopées incroyables. Aujourd'hui, elle souhaite remercier ces joueurs en leur offrant une occasion unique : celle de vivre éternellement dans leurs jeux préférés.
The Playerbase, un programme unique qui vous invite dans vos jeux PlayStation préférés
Le 8 avril 2026, PlayStation a dévoilé The Playerbase, un programme communautaire unique
pensé pour rendre hommage aux plus grands admirateurs de PlayStation de la plus belle des manières. En effet, ce programme permet à quelques chanceux d'apparaître dans un jeu PlayStation Studios. Les heureux élus seront invités à se rendre dans l'un des studios d'arts graphiques de PlayStation afin de numériser leur visage
.
Une fois cette étape terminée, cette numérisation sera intégrée sous la forme d'un avatar personnalisé. D'ailleurs, PlayStation a déjà annoncé le premier jeu rattaché au programme The Playerbase.
Il s'agira de Gran Turismo 7
et la personne sélectionnée aura droit à deux cadeaux exceptionnels. Le premier sera un avatar fictif et le second sera une livrée de véhicule unique.
Les deux éléments seront ajoutés de manière permanente au menu Présentation.
Comment tenter sa chance pour intégrer Gran Turismo 7 et les prochains jeux rattachés à The Playerbase ?
Le détail le plus intéressant est que tous les joueurs âgés de plus de 18 ans peuvent tenter leur chance
et être retenus pour participer au programme The Playerbase. Pour cela, il suffit de se rendre sur le site de PlayStation, de se connecter, de remplir les champs requis dans le formulaire,
mais surtout de partager votre plus beau souvenir lié à PlayStation.
Après une première phase de sélection et un entretien, le gagnant sera désigné dans le courant de l'été 2026 parmi les nombreuses participations envoyées. La personne sélectionnée et un invité pourront alors se rendre aux États-Unis pour la numérisation. Il est précisé que les frais liés au voyage et à l'hébergement sont pris en charge par PlayStation et/ou ses représentants
. Alors n'attendez plus pour tenter votre chance !
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