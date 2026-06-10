Gran Turismo 7 : Cinq nouvelles voitures arrivent très bientôt avec la 1.70
le 10 juin 2026 à 16h22
Très régulièrement, Gran Turismo 7 profitent de mises à jour majeures, qui apportent du nouveau contenu afin de diversifier l'expérience des joueurs et des joueuses. D'ailleurs en ce mois de juin 2026, les développeurs ont prévu d'ajouter 5 nouvelles voitures, et d'autres nouveaux éléments, sur Gran Turismo 7, et ce, via la mise à jour 1.70.
Cinq nouveaux véhicules débarquent sur Gran Turismo 7
En effet, la mise à jour gratuite 1.70 de Gran Turismo 7 sera déployée le 11 juin 2026, aux alentours de 8h en France, selon les dernières informations connues. Ce patch apportera cinq nouvelles voitures, qui correspondront à différents styles de jeu. Ainsi, à partir de demain, les joueurs et les joueuses pourront piloter ces nouveaux véhicules :
- BMW M Hybride V8 '25
- Ferrari 499P '23
- Peugeot 9X8 '25
- Porsche 963 '24
- Porsche 911 Turbo S Safety Car
Et si vous désirez voir ces nouveaux bolides à l'action, sachez qu'un court trailer a été partagé sur la chaîne YouTube de la franchise pour l'occasion. Mais, ce ne sont pas les seules nouveautés de la mise à jour 1.70 de Gran Turismo 7.
De nouveaux événements sur les circuits mondiaux de Gran Turismo 7
La communauté peut également s'attendre à de nouveaux événements. Comme précisé par le studio de développement, la mise à jour 1.70 introduira, ainsi, de nouveaux événements sur les circuits mondiaux de Gran Turismo 7, à savoir les suivants :
- European FR Challenge 550
- Eiger Nordwand Reverse
- Pickup Truck Race
- Fishermans Ranch
- Gr.1 Prototype Series
- Watkins Glen Long Course
- 24 Heures du Mans Racing Circuit
- Sardegna - Road Track - A
Rendez-vous donc le 11 juin 2026 pour découvrir tout le contenu de la mise à jour 1.70 de Gran Turismo 7. Pour rappel, le titre est à retrouver sur la dernière console de PlayStation, la PS5.
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On peut gagner ses voitures ou achats obligatoire?