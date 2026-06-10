Gran Turismo 7 : Cinq nouvelles voitures arrivent très bientôt avec la 1.70

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 juin 2026 à 16h22
Les joueurs et les joueuses de Gran Turismo 7 vont très prochainement pouvoir découvrir gratuitement cinq nouvelles voitures, qui arrivent avec la mise à jour 1.70.
Gran Turismo 7 : Cinq nouvelles voitures arrivent très bientôt avec la 1.70

Très régulièrement, Gran Turismo 7 profitent de mises à jour majeures, qui apportent du nouveau contenu afin de diversifier l'expérience des joueurs et des joueuses. D'ailleurs en ce mois de juin 2026, les développeurs ont prévu d'ajouter 5 nouvelles voitures, et d'autres nouveaux éléments, sur Gran Turismo 7, et ce, via la mise à jour 1.70.

Cinq nouveaux véhicules débarquent sur Gran Turismo 7

gran-turismo-7-voiture-bmw-m-hybride-v8-25

En effet, la mise à jour gratuite 1.70 de Gran Turismo 7 sera déployée le 11 juin 2026, aux alentours de 8h en France, selon les dernières informations connues. Ce patch apportera cinq nouvelles voitures, qui correspondront à différents styles de jeu. Ainsi, à partir de demain, les joueurs et les joueuses pourront piloter ces nouveaux véhicules : 

  • BMW M Hybride V8 '25
  • Ferrari 499P '23
  • Peugeot 9X8 '25
  • Porsche 963 '24
  • Porsche 911 Turbo S Safety Car

Et si vous désirez voir ces nouveaux bolides à l'action, sachez qu'un court trailer a été partagé sur la chaîne YouTube de la franchise pour l'occasion. Mais, ce ne sont pas les seules nouveautés de la mise à jour 1.70 de Gran Turismo 7.

Miniature vidéo

De nouveaux événements sur les circuits mondiaux de Gran Turismo 7

La communauté peut également s'attendre à de nouveaux événements. Comme précisé par le studio de développement, la mise à jour 1.70 introduira, ainsi, de nouveaux événements sur les circuits mondiaux de Gran Turismo 7, à savoir les suivants :

  • European FR Challenge 550
    • Eiger Nordwand Reverse
  • Pickup Truck Race
    • Fishermans Ranch
  • Gr.1 Prototype Series
    • Watkins Glen Long Course
    • 24 Heures du Mans Racing Circuit
    • Sardegna - Road Track - A

Rendez-vous donc le 11 juin 2026 pour découvrir tout le contenu de la mise à jour 1.70 de Gran Turismo 7. Pour rappel, le titre est à retrouver sur la dernière console de PlayStation, la PS5.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Gran Turismo 7 annonce son impressionnante mise à jour Spec IV, en deux parties
Gran Turismo 7 03 septembre 2026

Gran Turismo 7 annonce son impressionnante mise à jour Spec IV, en deux parties

Polyphony Digital prépare une fin d'année explosive pour Gran Turismo 7. Avec la mise à jour Spec IV divisée en deux parties, le célèbre jeu de course accueille de nouveaux circuits, des véhicules inédits et un surprenant mode familial pour séduire un tout nouveau public.
GT 7 accueille 4 bolides légendaires, dont 2 Toyota, avec la 1.71
Gran Turismo 7 20 août 2026

GT 7 accueille 4 bolides légendaires, dont 2 Toyota, avec la 1.71

Polyphony Digital continue d'enrichir Gran Turismo 7 avec une nouvelle mise à jour estivale. Elle apporte quatre véhicules inédits et de nouvelles épreuves sur les circuits mondiaux, prouvant que le studio n'a pas fini de soutenir son titre phare.
Gran Turismo 7 accueille la mythique Twingo et deux autres voitures
Gran Turismo 7 24 avril 2026

Gran Turismo 7 accueille la mythique Twingo et deux autres voitures

Polyphony Digital déploie la mise à jour 1.69 pour Gran Turismo 7. Au programme, des bolides d'exception allant de la surpuissante Yangwang U9 à la cultissime Renault Twingo de 1993, accompagnés de nouveaux circuits et de défis inédits pour relancer la compétition.

commentaire (1)

Avatar
crick (invité) Le 10/06/2026 à 22:25

On peut gagner ses voitures ou achats obligatoire?