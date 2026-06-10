Gran Turismo 7 : Cinq nouvelles voitures arrivent très bientôt avec la 1.70

Les joueurs et les joueuses de Gran Turismo 7 vont très prochainement pouvoir découvrir gratuitement cinq nouvelles voitures, qui arrivent avec la mise à jour 1.70.

Très régulièrement, Gran Turismo 7 profitent de mises à jour majeures, qui apportent du nouveau contenu afin de diversifier l'expérience des joueurs et des joueuses. D'ailleurs en ce mois de juin 2026, les développeurs ont prévu d'ajouter 5 nouvelles voitures, et d'autres nouveaux éléments, sur Gran Turismo 7, et ce, via la mise à jour 1.70.

Cinq nouveaux véhicules débarquent sur Gran Turismo 7

En effet, la mise à jour gratuite 1.70 de Gran Turismo 7 sera déployée le 11 juin 2026, aux alentours de 8h en France, selon les dernières informations connues. Ce patch apportera cinq nouvelles voitures, qui correspondront à différents styles de jeu. Ainsi, à partir de demain, les joueurs et les joueuses pourront piloter ces nouveaux véhicules :

BMW M Hybride V8 '25

Ferrari 499P '23

Peugeot 9X8 '25

Porsche 963 '24

Porsche 911 Turbo S Safety Car

Et si vous désirez voir ces nouveaux bolides à l'action, sachez qu'un court trailer a été partagé sur la chaîne YouTube de la franchise pour l'occasion. Mais, ce ne sont pas les seules nouveautés de la mise à jour 1.70 de Gran Turismo 7.

De nouveaux événements sur les circuits mondiaux de Gran Turismo 7

La communauté peut également s'attendre à de nouveaux événements. Comme précisé par le studio de développement, la mise à jour 1.70 introduira, ainsi, de nouveaux événements sur les circuits mondiaux de Gran Turismo 7, à savoir les suivants :

European FR Challenge 550 Eiger Nordwand Reverse

Pickup Truck Race Fishermans Ranch

Gr.1 Prototype Series Watkins Glen Long Course 24 Heures du Mans Racing Circuit Sardegna - Road Track - A



Rendez-vous donc le 11 juin 2026 pour découvrir tout le contenu de la mise à jour 1.70 de Gran Turismo 7. Pour rappel, le titre est à retrouver sur la dernière console de PlayStation, la PS5.