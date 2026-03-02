Le développement du prochain Gran Turismo est officiellement lancé

La saga légendaire de course automobile ne compte pas s'arrêter là. Polyphony Digital recrute massivement pour le prochain épisode de Gran Turismo. Kazunori Yamauchi confirme ses ambitions pour l'avenir, laissant présager une sortie lointaine, potentiellement sur la prochaine génération de consoles.
Si vous avez grandi avec une console PlayStation, il est fort probable que vous ayez déjà pris le volant virtuel d'une voiture dans Gran Turismo. Depuis plus d'un quart de siècle, la franchise s'est imposée comme le « Real Driving Simulator »
, tenant sa promesse de réalisme et d'excellence technique. Aujourd'hui, il semblerait que Polyphony Digital soit prêt à passer à la vitesse supérieure. Le studio japonais ne se repose pas sur ses lauriers après le succès de Gran Turismo 7
et prépare activement l'avenir de la licence
.
Polyphony Digital recrute pour le nouveau Gran Turismo
C'est une nouvelle qui ne manquera pas de faire réagir la communauté des passionnés de simulation automobile. À l'heure actuelle, pas moins de 18 offres d'emploi ont été publiées par Polyphony Digital
. Bien que les studios de développement soient constamment à la recherche de nouveaux talents, une vague de recrutements aussi ciblée et explicite est souvent le signe avant-coureur d'une mise en production majeure.
Une bannière sur la page de recrutement ne laisse d'ailleurs aucune place au doute, dans laquelle est mentionné le message suivant. « Recrutement de personnel pour la production de Gran Turismo
». Parmi les postes ouverts, nous retrouvons des rôles cruciaux tels que des artistes CG, des testeurs et divers ingénieurs, prouvant que le chantier est vaste.
Les ambitions démesurées de Kazunori Yamauchi
Pour accompagner cette campagne de recrutement, un message traduit du japonais, écrit par le fondateur emblématique du studio, Kazunori Yamauchi, a été publié. Il y revient sur l'héritage de la série tout en affichant une volonté de fer pour repousser encore les limites technologiques :
Recrutement de l'équipe de production de « Gran Turismo ». Cela fait 25 ans que j'ai commencé à créer Gran Turismo. Si nous avons pu continuer à le faire, c'est principalement grâce aux joueurs. Je pense que cela prouve que le travail acharné que j'ai accompli a trouvé un écho favorable. Nous sommes fiers d'avoir concrétisé autant que possible nos idées d'avenir grâce à l'art et à la technologie. Mais je pense toujours que cela ne suffit pas pour offrir la meilleure expérience possible aux joueurs... Je veux créer l'avenir avec l'art et la technologie. À ceux d'entre vous qui ont un désir insatiable de créer, nous attendons avec impatience votre passion, votre technologie et vos idées.
Ce message confirme que le perfectionnisme légendaire de Kazunori Yamauchi est toujours le moteur du studio. Cependant, il faut rester lucide sur le calendrier. Les cycles de développement des jeux AAA modernes, et particulièrement ceux de Polyphony Digital, sont notoirement longs. Gran Turismo 7 étant encore très actif et régulièrement mis à jour, il est peu probable que ce nouvel opus voie le jour dans un avenir proche
. Il est même raisonnable de penser que ce projet pourrait être l'un des fers de lance de la PlayStation 6. Si l'attente risque d'être longue, elle promet une fois de plus de redéfinir les standards de la simulation automobile.
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