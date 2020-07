God of War : Une sortie imminente sur PC ?

De nouvelles rumeurs viennent alimenter les informations selon lesquelles God of War trouverait sa sortie sur PC.

That won't be the last PlayStation exclusive hitting PC either! Awesome to see. https://t.co/CMzLr4dqyj — Jez (@JezCorden) July 3, 2020

Alors que des rumeurs voyaient le jour en mars dernier quant à une possible sortie de God of War sur PC , il semblerait que ces dernières se précisent davantage.C'est du moins ce qu'affirme, dans un podcast de. En effet, les deux hommes discutent de l'actualité des jeux vidéo, et s'ils mentionnent le fait que le portage de Horizon Zero Dawn est enfin daté sur PC, Rand n'hésite pas à taquiner Jez sur le fait que ce dernier détient, en posant la question « God of War sur PC en août ? »Suite à cette question,déclare que ce ne sera pas la dernière fois que nous verrons une exclusivité PlayStation 4 rejoindre les différentes plateformes destinées aux PC,. Pour rappel, God of War est sorti en avril 2018 en exclusivité sur la console de Sony, et ce dernier a été élu meilleur jeu de l'année lors des Game Awards 2018.Celui-ci marcherait donc directement dans les traces de, même si rien n'a été confirmé pour le moment de la part de. Cependant, les fans espèrent le voir arriver sur leur machine pour admirer les paysages somptueux que propose God of War, et