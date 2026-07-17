God of War : La série TV perd l'acteur incarnant Kratos après une blessure

Gros changement pour la série TV God of War qui se sépare de l'acteur jouant Kratos, après avoir subi une blessure.

Annoncée il y a de cela un bon moment et plutôt attendue par les fans de la franchise, la série TV God of War refait parler d'elle en ce jour, mais pour une triste raison. Selon un récent rapport, l'acteur prêtant ses traits à Kratos dans la série God of War va être remplacé.

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La série God of War remplace un acteur principal

En effet, d'après les informations dévoilées par Deadline, notamment via un article partagé sur Twitter/X, l'acteur Ryan Hurst, qui incarne Kratos dans la série TV God of War, souffre d'une blessure depuis la fin du mois de juin 2026, et plus précisément d'une déchirure du biceps. Étant donné qu'il s'agit d'une blessure sérieuse et mettant plusieurs mois à être pleinement guérie, Sony Pictures Television et Amazon MGM Studios auraient décidé de remplacer Ryan Hurst par un autre acteur, qui n'est pas encore connu.

EXCLUSIVE: Prime Video's God Of War will have a new actor playing Kratos as the lead role in the high profile fantasy drama series after Ryan Hurst was seriously injured on the set of the PlayStation video game adaptation.



Read more here: https://t.co/hHpTjpJcge pic.twitter.com/g9Bjp6zVru — Deadline (@DEADLINE) July 17, 2026

Évidemment, le tournage a été mis en pause suite à l'accident, mais la production devrait redémarrer au cours du mois d'octobre prochain. Et si quatre épisodes auraient déjà été tournés, ce changement majeur suppose que le tout va être, de nouveau, filmé entièrement, et ce, avec le remplaçant de Ryan Hurst. Nul doute que celui-ci sera dévoilé dans les mois à venir, mais cela reste donc encore un mystère.

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Reste à savoir quand nous pourrons découvrir la série TV God of War, qui a très certainement vu son calendrier complètement chamboulé par cet accident. Comme vous l'aurez compris, cette adaptation de la franchise ne possède pas encore de date de sortie précise. Affaire à suivre, donc...