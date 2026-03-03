God of War : De nouveaux acteurs rejoignent le casting de la série live-action

La série God of War étend son casting en accueillant quatre nouveaux acteurs/actrices, qui possèdent leur rôle.

Le casting de la série God of War se bonifie

Prime Video's live-action #GodsOfWar series has announced new cast members:



• Louis Cunningham as Modi

• Ben Chapple as Magni

• Evelyn Miller as Gna

• Island Austin as Thrudhttps://t.co/Iv1BtDU42c — Variety (@Variety) March 2, 2026

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Une première image dévoilée pour la série God of War

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La série live-action God of War ne cesse de faire parler d'elle, ces derniers temps. Après avoir dévoilé ses acteurs principaux,En effet,. Ainsi,: Louis Cunningham (Marie-Antoinette) incarnera Modi, tandis que Ben Chapple (Playing for Keeps) jouera Magni. De plus, Evelyn Miller (Gangs of London) sera Gna, et Island Austin (Insidious: The Bleeding World) sera Thrud.Nul doute que la série live-action God of War refera encore parler d'elle dans les prochains mois. En attendant, les plus impatients ont déjà pu avoir une toute première image de ladite adaptation.Vous n'êtes probablement pas sans savoir qu'Amazon a partagé, à la fin du mois de février 2026, une toute première image pour la série live-action God of War. Celle-ci montre Kratos (Ryan Hurst) et Atreus (Callum Vinson). Malheureusement, cette première photo n'a pas fait l'unanimité auprès des fans, qui ont partagé leur déception et mécontentement sur les réseaux sociaux.Étant désormais en production, la série live-action God of War ne possède pas encore de date de sortie. Évidemment, dès que nous en saurons plus à son sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.