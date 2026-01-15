God of War : La série TV tient l'acteur qui jouera Kratos

Prime Video a, récemment, révélé quel acteur incarnera Kratos dans la série TV God of War.

L'acteur qui prêtera ses traits à Kratos dans la série TV God of War révélé

Meet Ryan Hurst, your Kratos in the God of War series coming to Prime Video. pic.twitter.com/W1kFgW3GtF — Prime Video (@PrimeVideo) January 14, 2026

Ce que l'on sait de la série TV God of War

À travers leurs aventures, Kratos tente d'apprendre à son fils à devenir un meilleur dieu, tandis qu'Atreus tente d'apprendre à son père à devenir un meilleur humain.

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Cela fait plusieurs années maintenant que les joueurs et les joueuses savent qu'une série TV God of War est en cours de production. Et si nous n'avions eu que très peu d'informations la concernant, cela vient de changer :En effet, via une récente publication sur son compte Twitter/X,. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, Ryan Hurst a prêté sa voix à Thor dans la suite de God of War (2018), God of War Ragnarök. En outre, l'acteur américain est connu pour son rôle d'Harry « Opie » Winston dans la série Sons of Anarchy et Beta dans la série The Walking Dead.À l'heure actuelle, la série TV God of War est encore très mystérieuse. Cependant, nous savons que l'adaptation devrait préserver l'esprit ainsi que les personnages du titre de 2018, tout en proposant une certaine réinterprétation. La description officielle de la série TV God of War est, par ailleurs, la suivante :Comme vous vous en doutez, la série TV God of War ne possède pas encore de date de sortie. Il va certainement falloir attendre un long moment avant de pouvoir la visionner sur nos écrans. Cependant, maintenant que les choses ont avancé, nous pouvons nous attendre à de nouvelles informations sur la série God of War dans les mois à venir.