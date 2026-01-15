God of War : La série TV tient l'acteur qui jouera Kratos

Prime Video a, récemment, révélé quel acteur incarnera Kratos dans la série TV God of War.
Cela fait plusieurs années maintenant que les joueurs et les joueuses savent qu'une série TV God of War est en cours de production. Et si nous n'avions eu que très peu d'informations la concernant, cela vient de changer : l'acteur qui jouera Kratos dans la série TV God of War est désormais connu
.
L'acteur qui prêtera ses traits à Kratos dans la série TV God of War révélé
En effet, via une récente publication sur son compte Twitter/X, Prime Video a indiqué que Ryan Hurst jouera Kratos dans la série TV God of War
. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, Ryan Hurst a prêté sa voix à Thor dans la suite de God of War (2018), God of War Ragnarök. En outre, l'acteur américain est connu pour son rôle d'Harry « Opie » Winston dans la série Sons of Anarchy et Beta dans la série The Walking Dead.
Ce que l'on sait de la série TV God of War
À l'heure actuelle, la série TV God of War est encore très mystérieuse. Cependant, nous savons que l'adaptation devrait préserver l'esprit ainsi que les personnages du titre de 2018, tout en proposant une certaine réinterprétation. La description officielle de la série TV God of War est, par ailleurs, la suivante :
À travers leurs aventures, Kratos tente d'apprendre à son fils à devenir un meilleur dieu, tandis qu'Atreus tente d'apprendre à son père à devenir un meilleur humain.
Comme vous vous en doutez, la série TV God of War ne possède pas encore de date de sortie. Il va certainement falloir attendre un long moment avant de pouvoir la visionner sur nos écrans. Cependant, maintenant que les choses ont avancé, nous pouvons nous attendre à de nouvelles informations sur la série God of War dans les mois à venir.
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