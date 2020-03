God of War bientôt sur PC ?

À l'image de Horizon Zero Dawn qui fera son apparition sur PC durant l'été prochain, God of War pourrait également être disponible dans les mois qui arrivent pour les joueurs clavier/souris.

You know, I would love that. It is, sadly, a decision far above my paygrade. As is proven on a daily basis, I am no Kojima. — Cory Barlog (@corybarlog) October 29, 2019

Depuis quelques mois maintenant il apparaît clairement que Sony Interactive Entertainment n'est plus aussi opposé au portage de ses exclusivités sur PC qu’auparavant, en témoigne l'arrivée prochaine du dernier titre de Guerilla Games prévue pour l'été prochain , ou encore de Death Stranding.: en effet, si vous vous rendez sur la nouvelle page officielle du jeu sur le site PlayStation,Pour l'heure, rien de tout ça n'a été officiellement confirmé et il est important de savoir que cette mention n'a disparu que sur la version US du site du constructeur japonais, mais qu'elle est encore bien présente sur la version française notamment, comme le montrent les images ci-dessous. Certes, ce détail peut paraître anodin, mais. De plus, d'autres titres tels que Detroit Become Human et Horizon Zero Dawn avaient vu cette mention disparaître de leurs pages quelques heures après l'officialisation de leur portage sur PC.Alors s'agit-il d'une simple erreur de mise à jour de la page ? Ou une annonce va-t-elle être faite dans les prochains jours ? Il faudra être patient pour savoir où cette rumeur nous emmènera, mais, étant donné que Cory Barlog, le directeur du développement du jeu, avait émis ce souhait il y a quelques mois déjà.Pour rappel, God of War est