God of War PC : Heure de sortie et de prétéléchargement

Heure de sortie et de prétéléchargement de God of War sur PC

la somme de 33,99 € au lieu de 49,99 €, soit 32 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Ce 14 janvier, nous pourrons, enfin, découvrir la licencesur une autre plateforme qu'une PlayStation. Après des années d'exclusivité, la franchise arrive sur PC, par l'intermédiaire de, le GOTY sorti en 2018 et acclamé par les critiques. Nombreux sont donc à l'attendre, sur Steam et l'Epic Games Store. La bonne nouvelle est qu'il peut être prétéléchargé, afin de ne pas perdre de temps le jour de son lancement, d'autant plus qu'il pèse assez lourd (environ 70 Go).Pour ce qui est du prétéléchargement, Santa Monica a déclaré qu'il allait être disponible dès ce 12 janvier, à partir de 17h, soit deux jours avant son grand lancement. Notez cependant que l'horaire correspond à un prétéléchargement fait sur Steam, pour ce qui est de l'Epic Games Store, aucune information n'a pour le moment été donnée.En ce qui concerne, qui est l'heure à partir de laquelle il sera possible de lancer, ou tout simplement de l'acheter sans le précommander, là aussi, Santa Monica a déjà donné quelques informations., et ce, que ce soit sur Steam ou l'Epic Games Store. Il faudra donc patienter quelques heures.Enfin, si vous n'êtes pas encore certain de vouloir découvrir cette aventure, primée à moult reprises en 2018, notamment dans nos colonnes , vous pouvez retrouver notre preview du portage , afin de vous donner un avis. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir le PC pour faire tourner, n'hésitez pas à vérifier les configurations, ici . Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pourNotez également qu'une suite est en préparation, avec God of War Ragnarok