God of War : Un ancien champion de la WWE évoqué pour reprendre le rôle de Kratos ?

Après la blessure de Ryan Hurst, un nouvel acteur a été engagé pour incarner Kratos dans la série God of War. Si les hypothèses en ligne se multiplient, un nom bien connu du monde du catch revient régulièrement dans les conversations.

Décidément, la série God of War fait beaucoup parler d'elle en cet été 2026. Quelques jours seulement après l'annonce du départ forcé de Ryan Hurst, le projet porté à l'écran par Amazon suggérait un changement notable pour sa deuxième saison via un document intriguant.

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Mais depuis que l'acteur Ryan Hurst s'est blessé, il a été confirmé qu'un nouvel acteur allait le remplacer dans le rôle de Kratos. Cependant, la production n'a pas encore mentionné le nom du remplaçant. Mais un article paru dans le magazine américain Variety évoque des négociations et le nom d'un champion pour incarner le dieu de la guerre à l'écran.

Dave Bautista sur le point d'incarner Kratos dans God of War ?

Des sources auraient indiqué aux journalistes que Dave Bautista aurait entamé des négociations en vue de reprendre le rôle de Ryan Hurst dans la série God of War. Bien connu des amateurs de catch, l'athlète a abandonné le ring pour se consacrer au cinéma. Il a notamment incarné Drax dans les différents films de la franchise « Les Gardiens de la Galaxie » ou encore en devenant M.Hinx dans 007 Spectre.

Si l'ancien champion de la WWE n'a plus la même carrure qu'à l'époque, certains pensent qu'il pourrait reprendre le rôle de Kratos avec un entrainement adapté. En effet, il est capable d'assumer le rôle dans un bref délai et avec la forme physique requise. De plus, il est désormais reconnu à Hollywood et coche donc toutes les cases.

Une simple rumeur pour l'instant

Toutefois, cela nécessiterait à Amazon de revoir le budget de la série car le cachet demandé par l'acteur risque d'être plus important que celui de Ryan Hurst.

Même si Variety est un magazine sérieux, les sources ayant partagé l'information ne sont pas mentionnées. De fait, cette révélation doit être traitée comme une simple rumeur tant qu'Amazon n'a rien officialisé. Mais si c'est bien le cas, pensez-vous que Dave Bautista pourrait être un bon Kratos ? Partagez votre avis dans les commentaires juste en dessous !