God of War : La série annonce déjà un changement majeur pour sa deuxième saison ?

Alors que la première saison n'a pas encore été diffusée et qu'elle connaît quelques soucis de tournage, la 2e saison de God of War fait déjà parler d'elle.

Si la communauté attend avec impatience God of War Laufey, la saga dédiée au dieu de la guerre va bientôt recevoir sa déclinaison en série live. Cependant, le tournage de la première saison a été chamboulé par une mauvaise nouvelle liée à l'acteur incarnant Kratos. Alors même que la date de diffusion de la série God of War n'est pas connue, la préparation de la deuxième saison commence et un changement est déjà prévu.

De nouveaux visages pour les jeunes personnages de la série ?

En cherchant des informations sur le sujet, les journalistes de MP1st ont découvert une annonce de casting pour la deuxième saison de la série God of War. Celle-ci mentionne notamment la recherche d'acteurs pour incarner Joshua et Ruth. S'il ne s'agit pas de personnages connus dans l'univers de God of War, il semble que ces noms soient des codes pour désigner Atreus et Thrud.

Afin de donner plus de précisions aux potentiels candidats, des descriptions des personnages sont visibles dans l'annonce. Mais celle de Joshua suggère que le rôle en question serait celui d'Atreus : « Après avoir grandi en isolement dans une cabane au cœur des bois, Joshua s'est lancé dans une aventure audacieuse et périlleuse aux côtés de son père ; cette expérience a renforcé leurs liens tout en remettant tout en question. »

Mais alors, pourquoi recaster Atreus alors que le jeune garçon est déjà incarné dans la première saison par Callum Vinson ? La description suggère que la saison 2 de cette série adaptera un autre jeu de la saga.

Une deuxième saison racontant les événements de God of War Ragnarok ?

Dans les critères recherchés, un détail saute aux yeux : la série recherche des acteurs âgés de 14 à 17 ans, contrairement à l'appel à casting de la première saison qui recherchait des acteurs de 9 à 12 ans. Les acteurs retenus devront également « être à l'aise avec le combat physique, et plus particulièrement le tir à l'arc ». Tous ces détails suggèrent un saut dans le temps de plusieurs années correspondant à l'histoire de God of War Ragnarok.

Toutefois, il s'agit là d'une simple spéculation. Rien n'a encore été confirmé et il est impossible de savoir à l'heure actuelle si toute la saison relatera les événements de God of War Ragnarok ou si quelques épisodes seront en lien avec le deuxième jeu. Il faut désormais attendre de nouvelles informations pour en savoir plus.