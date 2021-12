God of War partage ses configurations PC

Les configurations PC de God of War

Configuration minimale

Système d'exploitation → Windows 10 64-bit

Processeur → Intel i5-2500k (4 core 3.3 GHz) ou AMD Ryzen 3 1200 (4 core 3.1 GHz)

Mémoire vive → 8 Go de mémoire

Graphiques → NVIDIA GTX 960 (4 Go) ou AMD R9 290X (4 Go)

DirectX → Version 11

Espace disque → 70 Go d'espace disque disponible

Configuration recommandée

Système d'exploitation → Windows 10 64-bit

Processeur → Intel i5-6600k (4 core 3.5 GHz) ou AMD Ryzen 5 2400 G (4 core 3.6 GHz)

Mémoire vive → 8 Go de mémoire

Graphiques → NVIDIA GTX 1060 (6 Go) ou AMD RX 570 (4 Go)

DirectX → Version 11

Espace disque → 70 Go d'espace disque disponible

Configuration Ultra

Système d'exploitation → Windows 10 64-bit

Processeur → Intel i9-9900k (8 core 3.6 GHz) ou AMD Ryzen 9 3950X G (16 core 3.5 GHz)

Mémoire vive → 16 Go de mémoire

Graphiques → NVIDIA RTX 3080 (10 Go) ou AMD RX 6800 (16 Go)

DirectX → Version 11

Espace disque → 70 Go d'espace disque disponible

Le portage de God of War sur PC se précise. Sony et Santa Monica Studio ont annoncé les configurations PC, et certaines des spécificités, afin que les futurs joueurs puissent se préparer sereinement à l'arrivée de Kratos. Comme vous pourrez le constater plus bas, les configurations sont relativement abordables, même si vous n'avez pas un PC très récent. Dans sa configuration de base, permettant d'atteindre les 30 FPS, un i5-2500k en tant que processeur et une GTX 960 en carte graphique font l'affaire. 70 Go d'espace libre sont tout de même requis. Si vous souhaitez profiter de cette aventure dans les meilleures conditions, en 4K, il faudra un processeur i9-9900k et une carte graphique RTX 3080, ce qui, à l'heure actuelle, est loin d'être très accessible compte tenu des pénuries. Permet de faire tourner God of War avec 30 FPS en 720p. Permet de faire tourner God of War avec 30 FPS en 1080p. Permet de faire tourner God of War avec 60 FPS en 4K. Vous pouvez retrouver un tableau avec d'autres configurations ci-dessous. God of War arrivera sur PC le 14 janvier 2022.