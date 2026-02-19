Durée de vie God of War Sons of Sparta : Combien d'heures pour le terminer ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 février 2026 à 15h23
Retrouvez toutes les informations relatives à la durée de vie de God of War Sons of Sparta, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.
Durée de vie God of War Sons of Sparta : Combien d'heures pour le terminer ?
Disponible sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5, God of War Sons of Sparta est sorti, à la surprise générale, juste après le State of Play du 12 février 2026. Plusieurs joueurs et joueuses comptent découvrir cette nouvelle aventure God of War. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent, dès lors, quelle est la durée de vie de God of War Sons of Sparta, et donc combien d'heures sont nécessaires pour le terminer.

Durée de vie de God of War Sons of Sparta

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Comme vous vous en doutez, la durée de vie de God of War Sons of Sparta dépend de votre façon de jouer, mais aussi de vos objectifs. Si vous souhaitez tout voir et tout faire sur le titre de Mega Cat Studios ainsi que de Santa Monica Studio, vous passerez nécessairement plus de temps dessus qu'une personne ne désirant que parcourir l'histoire principale. De plus, cela va dépendre du mode de difficulté choisi en début de partie (ce qui est modifiable en cours, hormis si vous avez opté pour la difficulté la plus élevée).

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Combien d'heures pour terminer God of War Sons of Sparta ? 

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Toutefois, d'après les différents retours et notre expérience, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation quant à la durée de vie de God of War Sons of Sparta, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le jeu de Mega Cat Studios. Pour que cela soit plus clair et plus simple, nous avons distingué deux objectifs précis : finir seulement l'histoire principale avec un peu d'exploration et d'annexe, et atteindre le 100 %.
  • Terminer l'histoire de God of War Sons of Sparta avec un peu d'annexe → Environ 12-15 heures.
  • Terminer God of War Sons of Sparta à 100 % → Plus de 20 heures.
Ainsi, la durée de vie de God of War Sons of Sparta n'est pas très conséquente. Cependant, celles et ceux qui veulent empocher le Platine du titre devront y passer plus de temps, notamment pour rassembler les différents collectifs. À ce propos, sachez que nous vous partageons la liste complète des trophées de God of War Sons of Sparta dans un article dédié.

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Pour conclure, rappelons que God of War Sons of Sparta est disponible sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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