God of War Sons of Sparta : Mega Cat Studios revient sur le choix de proposer une version plus jeune de Kratos

Mega Cat Studios a, récemment, partagé des explications à propos de God of War Sons of Sparta, et plus précisément sur la version de Kratos proposée.

Kratos enfant, une version qui « correspondait mieux » à la série

Je pense qu'il y a deux raisons, en réalité. Tout d'abord, comme vous l'avez dit, il s'agit d'une préquelle. Notre idée de départ était la suivante : imaginez à quoi aurait ressemblé God of War sur [la PlayStation originale], imaginez à quoi aurait ressemblé God of War Zéro, si vous voulez. Je pense donc que c'est dans cet esprit que l'équipe narrative de SMS [Santa Monica Studio] a pensé que cette période, celle où Kratos était enfant, ses années de formation, serait intéressante à explorer, car les événements qui s'y déroulent, ce qu'il vit et ce qu'il expérimente, ajoutent vraiment une dimension à son personnage que l'on retrouve tout au long de la saga. Cela apporte certainement un nouvel éclairage sur lui [lorsque l'on repense aux jeux dans la mythologie grecque].

God of War Sons of Sparta aurait pu proposer une aventure plus proche des jeux dans la mythologie grecque

Au début, nous avons pensé à peut-être [rendre l'histoire] un peu plus proche des événements de la saga grecque que les fans connaissent bien. Mais là encore, je pense que les scénaristes de SMS [Santa Monica Studio] ont estimé que c'était la voie à suivre, car le fait de voir Kratos enfant trouve un écho dans le reste de la série, non seulement dans les jeux de la mythologie grecque, mais aussi dans la saga Nordique, où Kratos est père d'Atreus, et où les événements de [God of War] Sons of Sparta peuvent avoir une influence.

Fun fact: God of War Sons of Sparta developer Mega Cat Studios is named after this beautiful creature 🐈‍⬛



The devs discuss more, including Kratos' origins: https://t.co/juwmx8yjAh pic.twitter.com/NjH7KFSdf4 — PlayStation (@PlayStation) February 16, 2026

David Jaffe critique vivement God of War Sons of Sparta

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C'est à la surprise générale que Sony et Santa Monica Studio ont dévoilé, puis lancé dans la foulée,. Ayant grandement fait parler de lui depuis sa sortie, le titre propose une aventure aux côtés d'une version jeune de Kratos, mais aussi de son frère, Deimos. Il y a peu de temps,En effet, dans un récent article disponible sur le site PlayStation Blog,Pour autant,Ainsi, selon Mega Cat Studios, proposer une aventure God of War avec une version plus jeune de Kratos « ajoute tellement à ce personnage que les fans connaissent bien tout au long du reste des jeux ». Malheureusement, tout le monde n'est pas du même avis.Après avoir joué à, le créateur de la franchise God of War, David Jaffe, a parlé, dans deux vidéos sur sa chaîne YouTube, du titre. Et son constat est, malheureusement, plutôt négatif. D'ailleurs, David Jaffe mentionne le fait que proposer une aventure aux côtés d'un Kratos jeune est une « idée stupide », en plus d'indiquer que le titre comporte trop de dialogues et dispose d'un doublage pas très bon, selon lui.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.