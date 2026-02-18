God of War Sons of Sparta : Mega Cat Studios revient sur le choix de proposer une version plus jeune de Kratos

God of War Sons of Sparta : Comment débloquer le mode multijoueur The Pit/Le Puits des Supplices ? (Code secret)
Nous vous expliquons comment débloquer le mode multijoueur « The Pit »/ « Le Puits des Supplices » sur God of War Sons of Sparta.
Je pense qu'il y a deux raisons, en réalité. Tout d'abord, comme vous l'avez dit, il s'agit d'une préquelle. Notre idée de départ était la suivante : imaginez à quoi aurait ressemblé God of War sur [la PlayStation originale], imaginez à quoi aurait ressemblé God of War Zéro, si vous voulez. Je pense donc que c'est dans cet esprit que l'équipe narrative de SMS [Santa Monica Studio] a pensé que cette période, celle où Kratos était enfant, ses années de formation, serait intéressante à explorer, car les événements qui s'y déroulent, ce qu'il vit et ce qu'il expérimente, ajoutent vraiment une dimension à son personnage que l'on retrouve tout au long de la saga. Cela apporte certainement un nouvel éclairage sur lui [lorsque l'on repense aux jeux dans la mythologie grecque].
Au début, nous avons pensé à peut-être [rendre l'histoire] un peu plus proche des événements de la saga grecque que les fans connaissent bien. Mais là encore, je pense que les scénaristes de SMS [Santa Monica Studio] ont estimé que c'était la voie à suivre, car le fait de voir Kratos enfant trouve un écho dans le reste de la série, non seulement dans les jeux de la mythologie grecque, mais aussi dans la saga Nordique, où Kratos est père d'Atreus, et où les événements de [God of War] Sons of Sparta peuvent avoir une influence.Ainsi, selon Mega Cat Studios, proposer une aventure God of War avec une version plus jeune de Kratos « ajoute tellement à ce personnage que les fans connaissent bien tout au long du reste des jeux ». Malheureusement, tout le monde n'est pas du même avis.
Fun fact: God of War Sons of Sparta developer Mega Cat Studios is named after this beautiful creature 🐈⬛— PlayStation (@PlayStation) February 16, 2026
The devs discuss more, including Kratos' origins: https://t.co/juwmx8yjAh pic.twitter.com/NjH7KFSdf4
À lire également
God of War Sons of Sparta est loin de plaire au créateur de la franchise, David Jaffe
commentaire (0)