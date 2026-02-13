God of War Sons of Sparta : La liste complète des trophées

God of War Sons of Sparta : Comment débloquer le mode multijoueur The Pit/Le Puits des Supplices ? (Code secret)
Nous vous expliquons comment débloquer le mode multijoueur « The Pit »/ « Le Puits des Supplices » sur God of War Sons of Sparta.
|Intitulé du trophée
|Description
|Le touriste
|Trouvez toutes les connaissances.
|L'historien
|Obtenez tous les éclats.
|L'opportuniste
|Obtenez et retournez tous les artefacts.
|Par monts et par vaux
|Activez tous les globes.
|Autonome
|Améliorez une pièce de lance ou de bouclier.
|Étude rapide
|Acheter une compétence.
|Cœur de lion
|Rapportez la pelisse en fourrure de lion.
|Propriétaires légitimes
|Rapportez la carte au trésor.
|Nid de serpents
|Ouvrez la porte des gorgones.
|Cryptique
|Ouvrez la porte en mosaïque.
|Le chant des six
|Libérez la dernière chouette.
|Œil pour oeil
|Affrontez le cyclope.
|Guerrier de haut vol
|Affrontez l'oiseau.
|Bain de sang
|Affrontez le sang.
|Prise de bec
|Affrontez la jumelle.
|Mal ancestral
|Affrontez l'ancien.
|Mal de mer
|Affrontez le serpent.
|Battre de l'aile
|Affrontez la triplée.
|Métaux lourds
|Affrontez les taureaux.
|Cheval de bataille
|Affrontez le tyran.
|Suréquipé
|Obtenez toutes les pièces de lance et de bouclier.
|Comme un charme
|Obtenez tous les charmes.
|Buste boosté
|Obtenez tous les pouvoirs de buste.
|Minou Minou
|Rendez service à Circé.
|Faux prophète
|Empêchez le retour de la secte.
|Avec lui ou sans lui
|Ramenez le garçon chez lui.
|Prise de tête
|Affrontez les têtes de dragon.
|Pas de branche d'olivier
|Terminez tous les combats des oliviers.
|Amusant
|Terminez toutes les chambres des muses.
|Bel effort
|Terminez toutes les épreuves des éphores.
|Compétences approfondies
|Obtenez toutes les compétences.
|Cadeau des dieux
|Obtenez toutes les grâces de l'Olympe.
|Coup de foudre
|Affrontez la bête.
|Le sommet
|Affrontez le trio.
|Cyclopes éclopés
|Affrontez les fugitifs.
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