God of War Sons of Sparta : La liste complète des trophées

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 février 2026 à 16h42
God of War Sons of Sparta dispose de plusieurs trophées, qu'il est nécessaire de débloquer pour empocher le Platine. Nous vous partageons la liste complète.
God of War Sons of Sparta : La liste complète des trophées
Disponible depuis le mois de février 2026 sur PS5, God of War Sons of Sparta dispose, comme tous les autres jeux, de divers trophées. Les joueurs et les joueuses qui souhaitent ainsi obtenir le Platine du titre doivent nécessairement s'y intéresser et consulter les intitulés. D'ailleurs, ci-dessous, nous vous dévoilons la liste complète des trophées de God of War Sons of Sparta.

Liste des trophées de God of War Sons of Sparta

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Pour décrocher le Platine de God of War Sons of Sparta, qui est intitulé « Honneur et devoir », les joueurs et les joueuses doivent progresser dans l'aventure principale, affronter différents boss, récupérer des collectibles et effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées de God of War Sons of Sparta :

Intitulé du trophée Description
Le touriste Trouvez toutes les connaissances.
L'historien Obtenez tous les éclats.
L'opportuniste Obtenez et retournez tous les artefacts.
Par monts et par vaux Activez tous les globes.
Autonome Améliorez une pièce de lance ou de bouclier.
Étude rapide Acheter une compétence.
Cœur de lion Rapportez la pelisse en fourrure de lion.
Propriétaires légitimes Rapportez la carte au trésor.
Nid de serpents Ouvrez la porte des gorgones.
Cryptique Ouvrez la porte en mosaïque.
Le chant des six Libérez la dernière chouette.
Œil pour oeil Affrontez le cyclope.
Guerrier de haut vol Affrontez l'oiseau.
Bain de sang Affrontez le sang.
Prise de bec Affrontez la jumelle.
Mal ancestral Affrontez l'ancien.
Mal de mer Affrontez le serpent.
Battre de l'aile Affrontez la triplée.
Métaux lourds Affrontez les taureaux.
Cheval de bataille Affrontez le tyran.
Suréquipé Obtenez toutes les pièces de lance et de bouclier.
Comme un charme Obtenez tous les charmes.
Buste boosté Obtenez tous les pouvoirs de buste.
Minou Minou Rendez service à Circé.
Faux prophète Empêchez le retour de la secte.
Avec lui ou sans lui Ramenez le garçon chez lui.
Prise de tête  Affrontez les têtes de dragon.
Pas de branche d'olivier Terminez tous les combats des oliviers.
Amusant Terminez toutes les chambres des muses.
Bel effort Terminez toutes les épreuves des éphores.
Compétences approfondies Obtenez toutes les compétences.
Cadeau des dieux Obtenez toutes les grâces de l'Olympe.
Coup de foudre Affrontez la bête.
Le sommet Affrontez le trio.
Cyclopes éclopés Affrontez les fugitifs.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que God of War Sons of Sparta est disponible sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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