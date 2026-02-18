God of War Sons of Sparta devient le jeu le moins bien noté de toute la franchise

Les tests de God of War Sons of Sparta arrivent au compte-gouttes, et ne sont malheureusement pas très positifs.
Ayant bénéficié d'un shadowdrop, à la suite de sa présentation lors du State of Play du 12 février 2026, God of War Sons of Sparta
connaît un accueil plutôt mitigé de la part des joueurs et des joueuses, fans ou non de la franchise. D'ailleurs, les premiers tests/reviews de God of War Sons of Sparta ont été publiés, et le constat n'est pas très bon
.
Des retours plutôt négatifs pour God of War Sons of Sparta
Effectivement, plusieurs rédactions spécialisées ont, désormais, publié leur test/review de God of War Sons of Sparta
, qui ont notamment été recensés sur le site Metacritic. D'ailleurs, sur Metacritic, God of War Sons of Sparta possède, à l'heure actuelle, un Metascore de 69, pour 17 reviews publiées
. Ainsi, au moment où nous écrivons ces lignes, God of War Sons of Sparta est le jeu le moins bien noté de la franchise
. Un statut qui fut auparavant donné à God of War: Ascension (PS3).
Cependant, il se peut que le Metascore du titre évolue dans les jours à venir. Il y a de grandes chances que de plus amples rédactions publient, dans les jours à venir, leur review. Cela pourrait changer la note de God of War Sons of Sparta
sur Metacritic, et ce, positivement comme négativement. Affaire à suivre, donc...
God of War Sons of Sparta, une préquelle qui ne convainc pas pleinement
Offrant une histoire centrée sur une version jeune de Kratos, God of War Sons of Sparta
est un metroidvania et un jeu de plateforme qui peine donc à satisfaire les rédactions ainsi que les joueurs. Pour beaucoup, le titre n'est pas mauvais, et est plutôt « décent
», mais n'apporte rien à la franchise ou bien au genre. David Jaffe, le créateur de la licence, pense, quant à lui, que proposer une version enfant de Kratos n'est pas une bonne idée et que le jeu comporte trop de dialogues, et ce, avec un doublage qui n'est pas très bon.
Pour conclure, rappelons que God of War Sons of Sparta
est disponible, depuis le 13 février 2026, sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.
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