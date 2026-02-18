God of War Sons of Sparta devient le jeu le moins bien noté de toute la franchise

Les tests de God of War Sons of Sparta arrivent au compte-gouttes, et ne sont malheureusement pas très positifs.

Des retours plutôt négatifs pour God of War Sons of Sparta

God of War Sons of Sparta, une préquelle qui ne convainc pas pleinement

À lire également God of War Sons of Sparta : Mega Cat Studios revient sur le choix de proposer une version plus jeune de Kratos

Ayant bénéficié d'un shadowdrop, à la suite de sa présentation lors du State of Play du 12 février 2026,connaît un accueil plutôt mitigé de la part des joueurs et des joueuses, fans ou non de la franchise. D'ailleurs,Effectivement, plusieurs rédactions spécialisées ont, désormais, publié leur test/review de, qui ont notamment été recensés sur le site Metacritic. D'ailleurs, sur Metacritic,. Ainsi, au moment où nous écrivons ces lignes,. Un statut qui fut auparavant donné à God of War: Ascension (PS3).Cependant, il se peut que le Metascore du titre évolue dans les jours à venir. Il y a de grandes chances que de plus amples rédactions publient, dans les jours à venir, leur review. Cela pourrait changer la note desur Metacritic, et ce, positivement comme négativement. Affaire à suivre, donc...Offrant une histoire centrée sur une version jeune de Kratos,est un metroidvania et un jeu de plateforme qui peine donc à satisfaire les rédactions ainsi que les joueurs. Pour beaucoup, le titre n'est pas mauvais, et est plutôt « décent », mais n'apporte rien à la franchise ou bien au genre. David Jaffe, le créateur de la licence, pense, quant à lui, que proposer une version enfant de Kratos n'est pas une bonne idée et que le jeu comporte trop de dialogues, et ce, avec un doublage qui n'est pas très bon.Pour conclure, rappelons queest disponible, depuis le 13 février 2026, sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.