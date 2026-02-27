God of War Sons of Sparta : Comment débloquer le mode multijoueur The Pit/Le Puits des Supplices ? (Code secret)

Nous vous expliquons comment débloquer le mode multijoueur « The Pit »/ « Le Puits des Supplices » sur God of War Sons of Sparta.

Comment débloquer le mode multijoueur The Pit/Le Puits des Supplices de God of War Sons of Sparta ?

Lancez God of War Sons of Sparta sur votre console.

Une fois que vous êtes au menu principal, entrez le code secret : Haut, Haut, Bas, Bas, Gauche, Droite, Gauche, Droite, L1, R1, Pavé Tactile









Take on The Pit solo or with local co-op in God of War Sons of Sparta



How to unlock the roguelike challenge mode: https://t.co/IxwvFuEB1w pic.twitter.com/OAWdEcdH5m — PlayStation (@PlayStation) February 26, 2026

Disponible depuis le mois de février 2026 sur PS5,dispose, comme vous le savez probablement déjà, d'un mode multijoueur, proposant de la coopération locale pour deux joueurs. Toutefois, cette fonctionnalité n'est pas accessible, dès le début de l'aventure. Il existe, ainsi, deux façons d'y accéder.D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquonsPour, il existe, comme dit précédemment, deux solutions. La première consiste à terminer l'histoire principale. Dès que cela est le cas, le mode multijoueur sera accessible via le menu principal de. Ce fut, ainsi, la seule manière d'y accéder, les jours suivants le lancement.Toutefois, à la fin du mois de février 2026, Mega Cat Studios et Santa Monica Studio ont décidé d'implanterpermettant de. Celui-ci a notamment été révélé via un article sur le site PlayStation Blog, qui a été relayé sur le compte Twitter/X de PlayStation. Pour, il vous suffit de suivre ces étapes :Si vous avez rentréavec succès, vous verrez apparaître la mention « The Pit »/Le Puits des Supplices dans le menu principal. Il ne vous reste, dès lors, plus qu'à cliquer dessus pour découvrir, qui se joue, pour rappel, en coopération locale (jusqu'à deux joueurs) ou en solo.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur PS5.