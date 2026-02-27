God of War Sons of Sparta : Comment débloquer le mode multijoueur The Pit/Le Puits des Supplices ? (Code secret)

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 février 2026 à 14h36
Nous vous expliquons comment débloquer le mode multijoueur « The Pit »/ « Le Puits des Supplices » sur God of War Sons of Sparta.
God of War Sons of Sparta : Comment débloquer le mode multijoueur The Pit/Le Puits des Supplices ? (Code secret)
Disponible depuis le mois de février 2026 sur PS5, God of War Sons of Sparta dispose, comme vous le savez probablement déjà, d'un mode multijoueur, proposant de la coopération locale pour deux joueurs. Toutefois, cette fonctionnalité n'est pas accessible, dès le début de l'aventure. Il existe, ainsi, deux façons d'y accéder.

D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment débloquer le mode multijoueur « The Pit »/Le Puits des Supplices, notamment avec un code secret, sur God of War Sons of Sparta.

Comment débloquer le mode multijoueur The Pit/Le Puits des Supplices de God of War Sons of Sparta ?

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Pour débloquer et accéder au mode multijoueur The Pit/Le Puits des Supplices de God of War Sons of Sparta, il existe, comme dit précédemment, deux solutions. La première consiste à terminer l'histoire principale. Dès que cela est le cas, le mode multijoueur sera accessible via le menu principal de God of War Sons of Sparta. Ce fut, ainsi, la seule manière d'y accéder, les jours suivants le lancement.

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Toutefois, à la fin du mois de février 2026, Mega Cat Studios et Santa Monica Studio ont décidé d'implanter un code secret permettant de débloquer plus rapidement et facilement le mode multijoueur The Pit/Le Puits des Supplices de God of War Sons of Sparta. Celui-ci a notamment été révélé via un article sur le site PlayStation Blog, qui a été relayé sur le compte Twitter/X de PlayStation. Pour accéder au mode multijoueur de God of War Sons of Sparta via le code secret, il vous suffit de suivre ces étapes : 
  • Lancez God of War Sons of Sparta sur votre console.
  • Une fois que vous êtes au menu principal, entrez le code secret :
    • Haut, Haut, Bas, Bas, Gauche, Droite, Gauche, Droite, L1, R1, Pavé Tactile
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Si vous avez rentré le code secret de God of War Sons of Sparta avec succès, vous verrez apparaître la mention « The Pit »/Le Puits des Supplices dans le menu principal. Il ne vous reste, dès lors, plus qu'à cliquer dessus pour découvrir le mode multijoueur de God of War Sons of Sparta, qui se joue, pour rappel, en coopération locale (jusqu'à deux joueurs) ou en solo.


Rappelons, en guise de conclusion, que God of War Sons of Sparta est disponible sur PS5.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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