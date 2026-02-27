God of War Sons of Sparta : Comment débloquer le mode multijoueur The Pit/Le Puits des Supplices ? (Code secret)

Nous vous expliquons comment débloquer le mode multijoueur « The Pit »/ « Le Puits des Supplices » sur God of War Sons of Sparta.
Disponible depuis le mois de février 2026 sur PS5, God of War Sons of Sparta
dispose, comme vous le savez probablement déjà, d'un mode multijoueur, proposant de la coopération locale pour deux joueurs. Toutefois, cette fonctionnalité n'est pas accessible, dès le début de l'aventure. Il existe, ainsi, deux façons d'y accéder.
D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment débloquer le mode multijoueur « The Pit »/Le Puits des Supplices, notamment avec un code secret, sur God of War Sons of Sparta
.
Comment débloquer le mode multijoueur The Pit/Le Puits des Supplices de God of War Sons of Sparta ?
Pour débloquer et accéder au mode multijoueur The Pit/Le Puits des Supplices de God of War Sons of Sparta
, il existe, comme dit précédemment, deux solutions. La première consiste à terminer l'histoire principale. Dès que cela est le cas, le mode multijoueur sera accessible via le menu principal de God of War Sons of Sparta
. Ce fut, ainsi, la seule manière d'y accéder, les jours suivants le lancement.
Toutefois, à la fin du mois de février 2026, Mega Cat Studios et Santa Monica Studio ont décidé d'implanter un code secret
permettant de débloquer plus rapidement et facilement le mode multijoueur The Pit/Le Puits des Supplices de God of War Sons of Sparta
. Celui-ci a notamment été révélé via un article sur le site PlayStation Blog, qui a été relayé sur le compte Twitter/X de PlayStation. Pour accéder au mode multijoueur de God of War Sons of Sparta via le code secret
, il vous suffit de suivre ces étapes :
- Lancez God of War Sons of Sparta sur votre console.
- Une fois que vous êtes au menu principal, entrez le code secret :
- Haut, Haut, Bas, Bas, Gauche, Droite, Gauche, Droite, L1, R1, Pavé Tactile
Si vous avez rentré le code secret de God of War Sons of Sparta
avec succès, vous verrez apparaître la mention « The Pit »/Le Puits des Supplices dans le menu principal. Il ne vous reste, dès lors, plus qu'à cliquer dessus pour découvrir le mode multijoueur de God of War Sons of Sparta
, qui se joue, pour rappel, en coopération locale (jusqu'à deux joueurs) ou en solo.
Rappelons, en guise de conclusion, que God of War Sons of Sparta
est disponible sur PS5.
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