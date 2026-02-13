God of War Sons of Sparta sortira-t-il sur PC ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 février 2026 à 17h21
Certains joueurs et joueuses se demandent si God of War Sons of Sparta bénéficiera, à l'avenir, d'une version PC.
God of War Sons of Sparta sortira-t-il sur PC ?

Développé par Santa Monica Studio ainsi que Mega Cat Studios, God of War Sons of Sparta est un jeu d'action et de plateforme, qui est sorti le 13 février 2026 sur PS5. Ainsi, de nombreux joueurs et joueuses se posent des questions à son sujet et se demandent, dès lors, si God of War Sons of Sparta arrivera à l'avenir sur PC.

God of War Sons of Sparta sortira-t-il sur PC ?

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. À l'heure où nous écrivons ces lignes, aucune annonce concernant une possible sortie de God of War Sons of Sparta sur PC n'a eu lieu. Ainsi, et comme vous l'aurez compris, le titre de Santa Monica Studio et Mega Cat Studios est seulement disponible sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5, pour le moment.

Cependant, il y a des chances que God of War Sons of Sparta débarque sur PC dans un futur plus ou moins proche. En effet, comme vous le savez probablement déjà, Sony/PlayStation propose de plus en plus des portages PC pour ses jeux, et ce, quelques mois/années après leur sortie sur console (Death Stranding, Horizon, Days Gone, etc.). De plus, les derniers opus God of War (celui de 2018 et Ragnarök) ont eu le droit à ce traitement et sont désormais disponibles sur PC, notamment via Steam et Epic Games Store. Ainsi, il se peut que Santa Monica Studio et Sony décident d'en faire de même avec God of War Sons of Sparta.

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Évidemment, si les équipes en charge annoncent qu'un portage PC de God of War Sons of Sparta est prévu, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons à jour cet article, si besoin.

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En attendant, rappelons, en guise de conclusion, que God of War Sons of Sparta, qui a bénéficié d'un shadow drop à la suite du State of Play du 12 février 2026, est à retrouver sur PS5.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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