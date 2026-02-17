God of War Sons of Sparta est loin de plaire au créateur de la franchise, David Jaffe

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 février 2026 à 16h31
God of War Sons of Sparta ne fait, malheureusement, pas l'unanimité et a, d'ailleurs, été critiqué par David Jaffe.
God of War Sons of Sparta est loin de plaire au créateur de la franchise, David Jaffe
Présenté lors du State of Play du 12 février 2026 et sorti dans la foulée, God of War Sons of Sparta connaît une réception quelque peu mitigée. D'ailleurs, le créateur de la franchise God of War, David Jaffe, a dit quelques mots concernant God of War Sons of Sparta, et ils ne sont pas très bons.

God of War Sons of Sparta critiqué par David Jaffe

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Peu de temps après la sortie de God of War Sons of Sparta, David Jaffe a, en effet, partagé son avis quant à la production de Santa Monica Studio et Mega Cat Studios. Bien que le créateur de la licence explique que God of War Sons of Sparta n'est « pas un mauvais jeu » en soi, plusieurs points ne vont pas, selon lui : il parle notamment de la trop grande présence de dialogue et au fait que le doublage n'est pas très bon. David Jaffe explique également que proposer un jeu God of War avec un Kratos en devenir est « une idée stupide ». Ce dernier va même jusqu'à dire : « Ce n'est pas God of War ».

Miniature vidéo

Ainsi, David Jaffe n'est pas très fan de God of War Sons of Sparta, et a même donné un avis un peu plus poussé, mais toujours négatif, dans une deuxième vidéo, disponible sur sa chaîne YouTube. 

La coopération de God of War Sons of Sparta a fait débat

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Par ailleurs, dès son lancement, God of War Sons of Sparta a fait l'objet d'une grande confusion. Sur la page PlayStation Store, il est précisé que le titre peut être joué de « 1 à 2 joueurs ». Toutefois, les joueurs et les joueuses ne parvenaient pas à savoir comment parcourir l'aventure de Kratos et Deimos à deux. À tel point que Santa Monica Studio a dû communiquer à ce sujet, via son compte Twitter/X, en spécifiant que la coopération de God of War Sons of Sparta se débloque une fois l'histoire principale terminée, et seulement pour un mode bien précis.

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Rappelons, en guise de conclusion, que God of War Sons of Sparta est disponible sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.
Clémence Usseglio

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Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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