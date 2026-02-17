God of War Sons of Sparta est loin de plaire au créateur de la franchise, David Jaffe

God of War Sons of Sparta ne fait, malheureusement, pas l'unanimité et a, d'ailleurs, été critiqué par David Jaffe.

God of War Sons of Sparta critiqué par David Jaffe

La coopération de God of War Sons of Sparta a fait débat

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Présenté lors du State of Play du 12 février 2026 et sorti dans la foulée,connaît une réception quelque peu mitigée. D'ailleurs,Peu de temps. Bien que le créateur de la licence explique que God of War Sons of Sparta n'est « pas un mauvais jeu » en soi, plusieurs points ne vont pas, selon lui : il parle notamment de la trop grande présence de dialogue et au fait que le doublage n'est pas très bon. David Jaffe explique également que proposer un jeu God of War avec un Kratos en devenir est « une idée stupide ». Ce dernier va même jusqu'à dire : « Ce n'est pas God of War ».Ainsi, David Jaffe n'est pas très fan de, et a même donné un avis un peu plus poussé, mais toujours négatif, dans une deuxième vidéo, disponible sur sa chaîne YouTube.Par ailleurs, dès son lancement,. Sur la page PlayStation Store, il est précisé que le titre peut être joué de « 1 à 2 joueurs ». Toutefois, les joueurs et les joueuses ne parvenaient pas à savoir comment parcourir l'aventure de Kratos et Deimos à deux. À tel point que Santa Monica Studio a dû communiquer à ce sujet, via son compte Twitter/X, en spécifiant que la coopération dese débloque une fois l'histoire principale terminée, et seulement pour un mode bien précis.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.