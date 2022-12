The Game Awards 2022 : Quand et comment regarder l'événement en direct ?

The Game Awards 2022, date et heure de la cérémonie

Comment regarder l'événement The Game Awards 2022

C'est au tout début du mois de décembre que se tiendra l'édition 2022 de la fameuse cérémonie des. À ce sujet, nous vous avons concocté unet nous vous indiquons égalementL'événementse tiendra dans. La cérémonie débute officiellement à(heure française). Néanmoins, il y a de fortes chances que le pré-show dure une petite demi-heure, et donc que l'événement commence réellement à 02h00 (heure française).Durant la cérémonie, de nombreux prix seront remis aux jeux sortis cette année. D'ailleurs,etsont les nommés pour le prix « Jeu de l'année ».En outre, pendant l'événement, nous devrions avoir de nouvelles informations concernant les titres à venir en 2023 et plusieurs « world premieres ». Si le programme complet n'est pas connu à ce jour, « plus de 50 jeux » devraient être montrés au cours de la cérémonie . Évidemment, nous serons au rendez-vous pour vous partager les actualités dévoilées lors dudit événement.Si vous désirez suivre, sachez que l'événement sera retransmis sur plusieurs canaux de communication. Parmi eux, nous pouvons, bien évidemment, compter sur. La cérémonie sera retransmise en direct sur le compte The Game Awards de ces plateformes :De plus, remarquons que l'événement pourra également être regardé sur SteamTV. D'ailleurs, un Steam Deck sera offert, à chaque minute, à un spectateur