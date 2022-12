Game Awards 2022 : Un Steam Deck offert par minute lors de la cérémonie

Comment gagner un Steam Deck avec les Game Awards ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 décembre se tiendra la cérémonie annuelle des. En plus de récompenser certaines productions, selon différentes catégories, comme le meilleur jeu de l'année, nous aurons l'occasion d'en apprendre un peu plus sur certains jeux déjà annoncés, mais aussi de découvrir de nouveaux titres, via les fameux « World Premier ».Si l'événement est, déjà, très suivi, il se pourrait que la version 2022 des Game Awards le soit encore plus, notamment parce que, rien que ça. Chaque viewers aura, en effet, la chance d'obtenir la dernière console de Valve durant la cérémonie, à condition de s'être préalablement inscrit, sur le site officiel . Il vous suffit tout simplement de vous connecter avec votre Steam puis de cliquer sur l'encart « Inscrivez-vous dès maintenant » pour être éligible.Ensuite, rendez-vous dès 2h le 8 décembre pour tenter de remporter un Steam Deck. Cependant,(et résident aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni ou dans l'Union européenne). Si vous suivez l'événement via Twitch, vous ne pourrez pas tenter de remporter la console portable.Pour en revenir à l'événement, vous pouvez d'ores et déjà prendre connaissance de tous les nommés chans chaque catégorie , mais également voter pour vos jeux préférés . Ensuite, il faudra attendre l'événement pour découvrir les vainqueurs, et les annonces, durant les deux heures prévues pour la cérémonie. Nous ne manquerons pas, d'ailleurs, de vous tenir informé.